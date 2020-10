Közlekedési változások mindenszentek és halottak napja idején

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a a halottak napja a keresztény világban. Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé.

Mivel a mindenszentek ünnepe munkaszüneti nap, ezért vasárnap az üzletek, áruházláncok, bevásárlóközpontok zárva tartanak. Vannak azért kivételek, nyitva lehetnek

benzinkutak

ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak

önálló virágboltok

újságosok

édességboltok

vendéglátó- és szórakozóhelyek

kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, ha maga a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé

A boltok többsége szombaton az aznap megszokott rend szerint tart nyitva, vasárnap zárva lesznek az üzletek, míg hétfőn ismét a normál nyitva tartással üzemelnek majd.

Temetők

Csütörtöktől meghosszabbított nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi temetők, az idén mindenszentek és halottak napján a koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Budapesti Temetkezési Intézet közös megemlékezései.

A fővárosi köztemetők október 29. és november 2. között 7 órától 20 óráig lesznek nyitva.

Október 31-én nyitástól november 2-án zárásig tilos a gépkocsiforgalom a sírkertekben, kivétel ez alól a Rákoskeresztúri új köztemető, ahová ez idő alatt díjmentesen lehet behajtani. Itt kisbuszok segítik a közlekedést: a járművekre 8 óra és 17 óra között lehet felszállni.

A Budapesti Temetkezési Intézet tájékoztatása szerint csütörtöktől hétfőig a temetőirodák 8 órától 18 óráig tartanak nyitva, ezekben a járvány miatt a maszk és a kézfertőtlenítő használata kötelező. Az ügyféltérben annyi ember tartózkodhat egyszerre, ahány aktív ügyfélpult áll rendelkezésre, azon kívül várakozva be kell tartani a másfél-két méteres távolságot.

BKK

A Budapesti Közlekedési Központ a sírkertek egyszerűbb megközelítésére egyes vonalakon már csütörtökön és pénteken több járatot indít. Szombaton és vasárnap a temetőket érintő vonalakon nagyobb járművek közlekednek, a járatok sűrűbben követik egymást, és rendkívüli temetői járatok is segítik a temetőkbe kilátogatókat. A részletek itt!

A sírkertek egyszerűbb megközelítéséért már pénteken napközben egyes vonalakon nagyobb kapacitást biztosít a BKK.

MÁV

Mindenszentek ünnepén a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. A vasúttársaság a forgalmasabb vonalakon – a lehetőségekhez képest – több kocsival indítja az InterCity vonatokat a kegyeleti ünnepeken és az őszi szünet utolsó napján várható nagyobb utasforgalom miatt. A Keleti pályaudvaron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett és Szombathelyen több tartalék jármű is rendelkezésre áll.

A felkészülés és a megnövelt kapacitások ellenére gyorsan megtelnek az InterCity-k, ezért érdemes elővételben megvenni a menet- és helyjegyeket. Az InterCity-ken kívül a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is választhatják az utasok. Érdemes a csúcsidőn kívüli járatok között is keresgélni, azok alacsonyabb kihasználtságúak, és e járatokkal 20 százalékos kedvezménnyel lehet utazni, amennyiben legalább 100 kilométer távolságra online vásárolt e-vonatjeggyel veszik igénybe.

A vasúttársaság továbbra is arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat. A maszk használata nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik. Kizárhatók az utazásból azok az utasok, akik nem viselnek maszkot.

Volánbusz

Október utolsó napjain és a november 1-jei ünnepnapon változik a helyközi és a Volánbusz üzemeltetésében lévő helyi járatok közlekedési rendje. Október 30-án, pénteken még a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint közlekednek az autóbuszok. Október 31-én, szombaton a szabadnapoknak, november 1-jén, vasárnap a hét első munka és iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napnak megfelelően indulnak a járatok.

November 2-án, hétfőn már a tanítási napokon megszokott menetrend szerint indulnak a járatok.

A Volánbusz ezen a hétvégén is fokozott figyelemmel kíséri a járatok telítettségét, és mindent megtesz a kényelmes és biztonságos utazás biztosítása érdekében. A november 1-jei mindenszentek ünnepéhez közeledve az átlagos hétvéginél nagyobb forgalom várható, ezért a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat.

Magyar Közút

A mindenszentek és az iskolai őszi szünet vége miatt a hétvégén a szokásosnál nagyobb forgalomra kell számítani nemcsak a temetők környékén, hanem a Budapest felé vezető utakon is – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az őszi szünet vége november 1-jére, vasárnapra esik, így várhatóan a legtöbben aznap kelnek majd útra. Emiatt torlódásra kell számítani a főváros felé vezető gyorsforgalmi utakon is, különösen az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán.

Nyitókép: Mohai Balázs