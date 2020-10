Ismét rekordszámú új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon

2066 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 54 278 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a központi tájékoztató oldalon.

Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1352 főre emelkedett, 15 655-en pedig már meggyógyultak (a legutóbbi 24 óra alatt alatt 411-en).

Az aktív fertőzöttek száma 1619-cel nőtt, jelenleg 37 272 fő.

Az aktív fertőzöttek 29 százaléka (10 915 fő), az elhunytak 38 százaléka (508 fő), a gyógyultak 30 százaléka (4625 fő) budapesti.

Kórházban most 77-tel több, 2209 koronavírusos beteget ápolnak, közülük már 200-an vannak lélegeztetőgépen.

Az össz-betegszám budapesten átlépte a 16 ezer főt, a korábbi 300 körüli új esetszám után most egy nap alatt 424 újabb emberről bizonyosodott be, hogy koronavírusos. Az alapján, hogy csak a vírushordozók mintegy kis százalékát detektálja a magyar egészségügy, és szakértők (Szlávik János, Merkely Béla) szerint valójában 10-20-szor annyi beteg lehet Magyarországon, mint amennyi ezekben az adatokban szerepel,

a fővárosban jelenleg 110-220 ezer fertőzött ember lehet, vidéken pedig 260-520 ezer.

Pest megyében egy nap alatt 262 újabb Covid-19 beteg került be a nyilvántartásba, Hajdú-Bihar megyében a korábbiaknál is jobban terjed a járvány, 198 fő a napi növekmény, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 149 újabb fertőzöttet mutat a statisztika. Száz fölé ment az adat Jász-Nagykun-Szolnokban is. Forrás: koronavirus.gov.hu

A kormány csütörtökön közzétett rendelete alapján október 23-ától, vagyis mától

kötelező a maszkviselés a szabadtéri gyűléseken és a sportrendezvényeken is.

Utóbbiakon nem kell maszkot viselniük a sportolóknak, az edzőknek, a mérkőzésvezetőnek, a versenybírónak és a segítőinek. A gyűlésen felszólaló maszk nélkül mondhatja el felszólalását. Azt, aki a szervezők felszólítása ellenére sem visel maszkot, fel kell szólítani a helyszín elhagyására.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás