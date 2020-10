A legmerészebb jóslatok szerint decemberben, a realistábbnak tűnő várakozások szerint jövő nyáron lesz világszerte hozzáférhető oltás az új koronavírus ellen, de amint a tesztekkel kapcsolatban, úgy nyilvánvalóan az oltás mentén is felmerül a kérdés: ha már rendelkezésre fog állni, mennyit lehet majd érte elkérni?

Mint a Napi.hu Financial Timesre támaszkodó cikkéből kiderül, 3 és 30 dollár közötti összeget kaphat érte egy gyártó, de akár etikai megfontolások is befolyásolhatják egy adag árát, nem beszélve a forgalmazási, szállítási és az adózással összefüggő költségekről vagy a hatás hosszától, illetve a konkurenciától.

A brit lap által megjelentetett hírek szerint az EU és az AstraZeneca gyógyszergyár közti tárgyalások a fent említett ár minimuma körüli összegről szólnak – ismert, Gulyás Gergely az e gyártóval folyó tárgyalásokról és befoglalt 6 milliós készletről beszélt, ami alapján bő 2000 forintot fizet a magyar állam egy-egy oltásért –, a Johnson & Johnson, a Sanofi és a GSK közös fejlesztésű terméke esetén 10 dollárról, amit a Sanofi-elnök azon nyilatkozata is alátámaszthat, hogy 10 euró alatt lesz egy oltás.

A Modena két szúrást kínálhat majd 50-60 dollárért – legalábbis ezt jelentette be, ám a nyilvánosság nyomására ezt a számot már 37-re változtatta.

Kínában már forgalmazzák a Sinovac termékét,

két oltás kerül 20 ezer forintnak megfelelő összegbe.

Az árról kialakult párbeszédben szót kért Bill Gates, a Microsoft alapítója is, aki azt javasolja, hogy a gazdagabb országokban legyen drágább az oltás, hogy a szegényebb államokban olcsóbb – például 3 dollár – lehessen. Gates már le is kötött több száz millió dollárnyi mennyiséget a még el sem készült oltóanyagból, hogy azt

3 dolláros darabáron

adhassa a szegény országoknak. Gates abban is bízik, hogy hosszabb távon a verseny is alacsonyan tartja majd az árakat. Ő optimista, az a véleménye, hogy 2021 első negyedévével bezárólag már hat vakcina kész lesz, a köztük lévő verseny pedig egyébként is lenyomja majd az árakat.

Szakmai aggályok továbbra is övezik a vakcinafejlesztést, hiszen a korábban évtizedes folyamat most alig másfél évesre rövidült a sürgősség miatt.

Nyitókép: MTI/EPA/Diego Azubel