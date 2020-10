Keddi bejelentések az operatív törzstől - percről percre

Egy nap alatt 818 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 20 beteg, annyi, amennyi eddig még sosem egy nap alatt. (A részletes keddi adatokat ITT olvashatja.)

Az operatív törzs kedden is összeült, volt tehát miről tanácskoznia és tájékoztatnia is a közvéleményt.

Müller Cecília országos tisztifőorvos külön kiemelte az aktív fertőzöttek számát (22 722), illetve azt, hogy

a 20 halott közül 15-nél volt szív-, érrendszeri betegség állt fenn,

1-nél légzőszervi betegség, de a további 4 elhunyt esetében is volt korábbi, krónikus megbetegedés. 53 és 92 év közé esett az elhunytak életkora.

Lélegeztetőgépen 37-en vannak - mondta még.

Beszámolt arról a statisztikai adatról is, hogy a 20-29 évesek már csak a negyedét teszik ki a fertőzötteknek, viszont

a 30 év fölöttiek között nagyon növekszik a koronavírusosok aránya.

A 14 éven aluliak körében továbbra sem jellemző a megbetegedés, a fertőzöttek 4 százaléka esik ebbe a korosztályba.

Százezer főre vetítve 322-en pozitívak koronavírus-szempontból, a járvány terjedése továbbra is felszállóágban van - tette egyértelművé Müller Cecília.

Szólt még a területi eloszlásról: a főváros mellett Győr és környéke, Csongrád-Csanád megye és Fejér fertőzött jelentősebben.

"Ennek a járványnak a kezelésben mindenkinek dolga van, kutatóknak, virológusoknak, hatóságoknak és mindazoknak, akik utasításokat kell betartaniuk. Mindenki tud tenni azért, hogy

ne háruljon akkora teher az egészségügyre"

- hangsúlyozta.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a tájékoztatóban elmondta, új szabályok érvényesek keddtől november 1-ig a határon belépéssel kapcsolatban a V4-es országokból. Mivel azonban a Románia irányába történő utazások szabályozása épp most alakul át, ezzel kapcsolatban mindenkinek aktuálisan tájékozódnia kell.

Továbbra is vannak, akik nem hordják rendesen a maszkok, őket a rendőrök jellemzően figyelmeztetik, elvétve van csak pénzbírság vagy indul eljárás.

Kérdések - válaszok

InfoRádió: - Van-e elég képzett orvos, egészségügyi személyzet a lélegeztetőgépek kezelésére? Van-e megfelelő átképzés?

- Az átképzés megtörtént tavasszal, aneszteziológusból megfelelő létszám áll rendelkezésre. A rezidenseket is képeztük gépek kezelésébe, és a hatodéves orvostanhallgatókat is bevontuk az ellátásba. Intenzív ágyak mellett is szolgálatban állnak, és az átvezénylési terv is érvényben van.

InfoRádió: - Vannak-e újabb helyszínen fertőzési gócok?

- Jelenleg a közösségi terjedés a jellemző, az egész országban bármely településen, bárhol jelen lehet a vírus. Ennek megfelelően kell betartanunk a higiénés szabályokat. Halmozódás persze bárhol előfordulhat.

- Az igazoltan koronavírusos, de otthon gyógyuló betegek hogyan kezeljék magukat?

- Akinek nincs tünete, valóban otthonában maradhat. Mivel nem tudja, a lappangási időszak után komolyabb tünetei lesznek-e, pihennie kell a megelőzés részeként, ha van tünet, akkor tüneti kezeléssel lehet élni, gyulladáscsökkentővel, fájdalomcsillapítóval, de ezeket meg kell beszélni a háziorvossal. C-vitamin és fokozott folyadékbevitel szükséges.

- Edzőtermek: nincs egységes protokoll. Mi az ajánlás?

- Viselje mindenki, mindenhol a maszkot. Az edzőterembe mindenki csak egészségesen menjen, kerülve a zsúfoltságot. Várjuk meg egymást, ennyivel tartozunk egymásnak! Nyissunk ablakot, ha lehetséges, a gépeket helyezzük távolabb egymástól.

- Csongrád-Csanád megyében kellett-e intézkedni az elmúlt héten?

- Hat alkalommal. Tranzitálási intézkedés kettő volt, helyszíni bírsággal lezártuk.

- Szegeden most hol helyezik el a koronavírusos betegeket?

- Az elv az, hogy koncentráljuk a koronavírusos betegek ellátását. Kiskunhalas a kijelölt hely. De mindig van kivétel, például ha nagyon speciális ellátásról van szó, akkor a szegedi egyetem intézménye segít.

- A PCR-tesztek mellett van-e megbízható gyorsteszt?

- Sokféle tesztet fejlesztettek ki, sok kutatócsoport dolgozott ezen.

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu