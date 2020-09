NNK-szakértő: most sincs elegendő reagens a PCR-tesztekhez

Bár az elvégzett tesztek száma Magyarországon is növekedésnek indult, Európában a százezer lakosra jutó tesztek számát tekintve nem állunk jó helyen, csak Szlovéniában, Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában végeznek kevesebb tesztet – hangzott el egy tudományos konferencián, amelyről a medicalonline.hu tudósít.

"Tavasszal sem volt, és most sincs elegendő reagens, kevés a nukleinsav kivonó kit, elfogyott a műanyagáru a PCR-automatákhoz, mert a gyártókapacitások egyszerűen nem tudják követni az igényeket" – magyarázta az alacsony tesztszám okait Kis Zoltán, az NNK Covid-teamjének vezetője, megemlítve, hogy tavasszal a mintavevő eszközökből volt szűk a keresztmetszet.

Kevés a szakember, így az NNK más főosztályairól vezényeltek át személyzetet a labormunkába. Kis Zoltán azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a szakszemélyzet hiánya okozhat problémákat. Példaként említette, hogy ha ritkán is, de előfordulhat, hogy kontaminálódnak az izoláló automaták. A kontaminált eredményeket a gyakorlott szakszemélyzet azonnal észreveszi, ám a kevés tapasztalattal rendelkezőknek nem feltétlenül tűnik fel a probléma.

A garathoz viszonyítva az orrban nagyobb kópiaszámban van jelen a Sars-CoV-2 vírus, ezért fontos, hogy mindkét ponton megtörténjen a mintavétel – magyarázta előadásában Kis Zoltán. A PCR-diagnosztikában a nyál is használható kiindulási alapanyagként, de itt is alacsonyabb a kópiaszám. Emlékeztetett arra is, hogy vérből és székletből is jól kimutatható a vírus, utóbbi esetében partikulumok is ürülnek, de egyelőre arra még nincsen tudományos evidencia, hogy ezek milyen hosszú ideig életképesek.

Káosz uralkodik a szakirodalomban arról, hogy a tünetmentes fertőzöttek meddig ürítik a vírust, amely a különböző kutatások szerint – az aszimptomatikus és a preszimptomatikus eseteket is ide sorolva – tíz-harminc napon át tarthat. Az viszont már egyértelműnek tűnik, hogy az idősekben magasabb kópiaszámban található a vírus – jegyezte meg az NNK Covid-teamjének vezetője.

