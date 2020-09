Konfliktuskezelést tanítanak a pedagógusoknak

Ingyenes képzést indít óvodai, általános és középiskolai pedagógusoknak, valamint a szociális szférában dolgozó szakembereknek Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés címmel a Családbarát Ország Nonprofit Kft. A képzésen olyan fontos témaköröket érintenek, mint a társas kapcsolatokban felmerülő konfliktusok kezelése, önismeret és érzelmi intelligencia, valamint a család működése – írja a hirado.hu.

Az elmúlt száz évben sok változás történt a családok életében. A többgenerációs családok szerepe egyre inkább csökkent, egyre több az egyszülős család, és a mozaikcsaládok száma is növekszik. Ezek a változások olyan új helyzeteket, problémákat teremtenek, amelyekben nem biztos, hogy az előző generáció tagjai segítséget yújthatnak, hiszen ők életük során nem valószínű, hogy találkoztak hasonló kihívásokkal – mondta Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Ország Nonprofit Kft ügyvezetője.

Azt is elmondta, a kormánynak már évek óta fontos célkitűzése, hogy minden erejével támogassa a családokat. Ennek a törekvésnek az egyik elme az, hogy a Nemzeti alaptantervben egyre hangsúlyosabban jelenik meg a családi életre nevelés témaköre.

A negyvenórás, akkreditált, ingyenes képzésen arra is felhívják a pedagógusok figyelmét, hogy igyekezzenek a gyerekekkel átbeszélni, hogyan is tudják menedzselni kapcsolataikat a szüleikkel, testvéreikkel, barátaikkal, rokonaikkal. Ehhez pedig több módszert is a pedagógusok rendelkezésére bocsátanak.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán