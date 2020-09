Vészesen fogy a magyar vérplazmaszérum

Magyarországon sikeresen alkalmazzák a plazmaterápiát a koronavírussal szemben. A terápia lényege, hogy olyan emberek vérplazmájából készítenek szérumot, akik felgyógyultak a fertőzésből. Az ő plazmájukban megtalálhatók a betegség során termelődött antitestek, melyek rendkívül modern tisztítási eljárást követően képesek más emberek szervezetében is segíteni a vírus elleni harcot. A szérumnak hála, akár súlyos állapotú fertőzöttek is felgyógyulhatnak. Most, hogy a járványhelyzet újra fokozódik egész Európában és így Magyarországon is, újra nagy szükség van vérplazmadonorokra.

"Fogy a szérum, mert megnőtt az igény a készítményre" – mondta a Borsnak Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese. A szérumterápia legfontosabb eleme, hogy minél több olyan embert találjanak, aki már átesett a koronavírus-fertőzésen, és hivatalosan is gyógyultnak tekinthe­t, így védett a másokra veszélyes koronavírus ellen.

A projekthez az eddigi jelentkezők mellé ezért újabb gyógyultakat keresnek, akik szívesen megosztják védettségüket a legyengült állapotban lévő súlyos betegekkel. A vérplazmavétel jóval kisebb megterhelést jelent, mint egy véradás.

Az első hullámban összesen 23 szérumot használtak fel, most pedig két hét leforgása alatt már tizenkettőt, mert megnőtt a fertőzöttek száma, és a tapasztalatok megmutatták, hogy ez a terápia hatékony a betegség ellen. A 23 plazmaterápiában részesített súlyos beteg közül 16-an felépültek a betegségből.

Nyitókép: Semmelweis Egyetem