Az életkilátásokat is javítja a hosszabb anyatejes táplálás

A Magyarországon született csecsemők mindössze felét táplálják négy hónapos korig kizárólag anyatejjel, igaz, sok gyermeket szoptatnak akár egy éves korig is – mondta az InfoRádióban Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke. Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a tudományos bizonyítékok szerint a hat hónapig tartó kizárólagos anyatejes táplálás megad minden szükséges tápanyagot, és nagyban segíti a gyermek fejlődését, ráadásul a későbbi egészségesen leélt életévek megalapozásához is jelentősen hozzájárul.

Az elnök szerint fontos lenne

a legalább hat hónapos korig tartó kizárólagos anyatejes táplálás társadalmi támogatottságát növelni,

és követendő mintává tenni a csecsemők szoptatását.

"Ez a nők számára is jár előnyökkel: egyrészt segíti a méhösszehúzódást, másrészt megfigyelték, hogy a későbbiekben kevesebb az emlődaganat azoknál az édesanyáknál, akik hosszú ideig tudták szoptatni a gyermekeiket" – mondta Csordás Ágnes

Szavai szerint nagyon nagy jelentősége van az anyatejadásnak is, mivel vannak csecsemők, akik betegség miatt nem tudnak szopni és anyatejet kapni. "Buzdítjuk azokat az anyákat, akiknek van bőven anyatejük, hogy adjanak azoknak a gyerekeknek, akiket az anyjuk valamiért nem tud szoptatni" – hívta fel a figyelmet Csordás Ágnes.

Megemlítette azt is, hogy 99,9 százalékban minden nő tud szoptatni. Ezt egyébként azzal is elő tudják segíteni, hogy az újszülöttet szülés után rögtön felteszik az édesanya mellkasára. "Türelemmel, bizakodással és teljes odaadással kell a szoptatás mellé állni, és a családnak is támogatnia kell az édesanyát" – hangsúlyozta az elnök, hozzátéve, hogy azért előfordulnak egyénileg eltérő nehézségek, amelyek megoldásában segíthet a védőnő. Az édesanyák megbeszélhetik vele a felmerülő problémákat, de a védőnő tanácsokat is adhat ahhoz, hogy milyen pózban, milyen pozícióban, hányszor, hogyan tudja szoptatni a gyermekét.

Nyitókép: pixabay