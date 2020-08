Az új intézkedések részleteit tekintette át az operatív törzs határellenőrzési akciócsoportja - a nap hírei

Elsősorban a vírus behurcolását kell csökkenteni - hangsúlyozta a miniszterelnök az operatív törzs határellenőrzési akciócsoportjának szombat reggeli ülése után. Orbán Viktor Facebook-videójában elmondta: a szigorú határvédelmi intézkedések technikai részleteit tekintette át a testület. Szeptember 1-jétől a külföldi állampolgárok nem léphetnek be Magyarország területére. A külföldről hazatérőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk. Ezt úgy tudják lerövidíteni, ha két napon belül két negatív tesztet is bemutatnak.

Két újabb érintett kormánytag második koronavírus tesztje is negatív lett. Varga Judit igazságügyi miniszter és Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára is ezt az eredményt közölte saját közösségi oldalán. Előzőleg Kovács Zoltán államtitkár és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter második tesztje is negatív eredményt hozott. Szerda óta hatósági karanténban van Gulyás Gergely, és Orbán Balázs, azóta több kormánytag és kormánypárti képviselő is karanténba került, de a fertőzést mostanáig csak Hollik Istvánnál, a Fidesz kommunikációs igazgatójánál és Trócsányi László fideszes európai parlamenti képviselőnél mutatták ki. Közben a szervezők közlése szerint nem tartják meg az idei kötcsei pikniket.

Újabb 158 embernél mutatták ki az új koronavírust Magyarországon. Korábban csak két áprilisi napon volt ennél több új fertőzött. Az elhunytak száma továbbra is 614, az aktív fertőzötteké 1296-ra nőtt. Jelenleg 90 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta 5669 embernél igazolták a fertőzést. 3759-en már meggyógyultak.

Továbbra is elintézhető lesz telefonon a gyógyszerfelírás. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere közösségi oldalán azt közölte: az orvosok és betegek biztonsága érdekében jogszabály változtatásokat kezdeményezett, hogy a lehetőség a továbbiakban is elérhető maradjon. Az egészségügyi kormányzat tervei szerint ez a rendkívüli intézkedés megszűnt volna szeptembertől, de a koronavírus-járvány felülírta az előzetes számításokat, így az emberek kéréseit is meghallgatva, a gyakorlat megőrzése mellett határozott a tárca.

Az egészségügyi reformra vonatkozó elképzelések megismertetését várja az érintett kormánytagoktól a parlament népjóléti bizottsága ülésén a testület szocialista elnöke. Korózs Lajos nem érti, hogy miért nem a szaktárca, hanem a Belügyminisztérium rendelte meg a tanulmányt; kérdésként vetette fel, hogy miként érinti a tervezett átalakítás a szféra életét, finanszírozását, az ide irányuló szakképzést, ki vezényli az átalakítást. Megemlítette: nemrégiben 140 ezer kérdőívet küldtek ki az egészségügyi dolgozóknak arról, mit kellene változtatni a szférában, ám kérdéses, hogy hány válasz érkezett és elegendő idő volt-e azok feldolgozására.

Díjmentesen, célországtól függetlenül visszatéríti a szeptemberre megváltott nemzetközi jegyek árát a MÁV-START azoknak, akik lemondanak az utazásról a korlátozásra vonatkozó intézkedések miatt. A közlemény szerint ha az utazó menettérti utazásra váltott jegyeket, de a visszaúti menetjegy érvénytartama szeptember 30-a után kezdődik meg, a visszaúti menetjegyet is visszatérítik. Jegypénztárban vásárolt nemzetközi jegyek esetében a nemzetközi pénztáraknál és az ügyfélszolgálatokon személyesen nyújthatják be az utazók a visszatérítési kérelmüket. Ezt elektronikus úton is jelezhetik.

Nem kell pályázniuk a pedagógusoknak a bruttó 500 ezer forintos elismerésért - közölte a Klebelsberg Központ. A szervezet valótlannak nevezte az ezzel ellentétes híreket. A Klebelsberg Központ azt hangsúlyozza: a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetétől származó hamis információkkal szemben a pedagógusok, a gyógypedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak automatikusan részesei a projektnek. A részvétel önkéntes, ezért bárki jelezheti, ha nem kíván csatlakozni.

Létrehozta Balázs Péter volt külügyminiszter vezetésével a városdiplomáciai akadémiát a főváros - derül ki a főpolgármester Facebook-bejegyzéséből. Karácsony Gergely úgy fogalmazott: ez egy fontos lépés Budapest nemzetközi jelenlétének erősítése érdekében Hozzátette: A nagyvárosok a globalizált világ megkerülhetetlen központjai, ezért Budapestnek aktív városdiplomáciai stratégiára van szüksége.

Több mint hatvan helyszínre riasztották a zivatarok miatt a katasztrófavédelem egységeit Budapesten és Pest megyében. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta: több riasztást kaptak Újpestről, Zuglóból és Gödről is. A tűzoltókat leszakadt faágak eltávolításához és vízzel elöntött pincehelyiségek kiszivattyúzásához riasztották.

Több százan úszták át a Dunát a belvárosban a Budapest Urban Games részeként, melyet ötödik alkalommal rendeztek meg. A próbára vállalkozók a Szabadság híd pesti oldaláról indultak és a Műszaki Egyetemnél értek partot. Erre a néhány órára teljes hajózárlatot rendeltek el. A szervezők tájékoztatása szerint a Budapest Urban Games nevű eseményen több mint kétezren vettek részt és négy sportágat lehetett kipróbálni.