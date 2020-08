Iskolakezdés: figyelmeztetést küldött a kormány a diákok szüleinek

Fokozott a szülők és a tanárok felelőssége a járvány miatt, tünetes gyereket nem szabad közösségbe engedni - erre figyelmeztet a kormány a Koronavírus.gov.hu tájékoztatási portálon.

Mint a figyelmeztetés írja, a pedagógusoknak a szokásoknál is nagyobb figyelemmel kell lenni mind a saját, mind a gyermekek, a diákok egészségi állapotára, és koronavírus-fertőzésre utaló tüneteire. Ha egy szülő, gondviselő vagy egy tanár, óvodapedagógus a fertőzés tüneteit észleli egy gyermeken, diákon akkor gondoskodni kell annak

mielőbbi elkülönítéséről.

A kormány hagyományos működési rend szerinti tanévet tervez, szeretné elkerülni az iskolák és az óvodák működését korlátozó intézkedéseket, hiszen ez mindenki érdeke - írja a tájékoztató.

A szülőknek, tanároknak fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek közül a leggyakoribban a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.

A szülőket arra is kérik, hogy a már nagyobb - felsős, középiskolás – gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén, ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak.

A pedagógusokat és iskolai, óvodai dolgozókat is arra kérik, hogy amennyiben a fenti tünetek bármelyikét észlelik magukon ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, az osztályfőnöknek és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal.

Továbbra is fontos, hogy a gyermekek és diákok tisztában legyenek a

gyakori és alapos kézmosás

fontosságával. Továbbra is alapelv, hogy az a szülő, akinek a gyermeke koronavírus-fertőzés tüneteit mutatja, az telefonon hívja fel a háziorvost, vagy gyermekorvost, és ne vigye a rendelőbe a gyermeket. Amennyiben az orvos véleménye szerint a gyermeknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján kell eljárnia és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. Ennek eredménye határozza meg a további intézkedéseket.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt