Táppénz nélkül maradhatnak a külföldi nyaralásból karanténba kényszerülők

Nem számít keresőképtelennek egy rendeletmódosítás értelmében az, aki sárga vagy piros országból magánútról (tehát például nyaralásról) érkezik haza, és számára hatósági házi karantént rendeltek el. A hvg.hu által megkérdezett munkajogász, Sziller Linda szerint emiatt ezek a biztosítottak nem jogosultak táppénzre.

“Az a biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott, nem hivatalos célú kevésbé súlyos vagy súlyos fertőzöttségi mértékű országból Magyarország területére történő beutazáskor hatósági házi karantént rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek”

– ezzel a bekezdéssel lett hosszabb az egészségbiztosítási törvény (Ebtv.) - egyébként keresőképtelenség igazolásának feltételeit soroló végrehajtási rendelete. A módosítás a kihirdetését követően egy nappal, vagyis augusztus 13-án, csütörtökön életbe lépett.

A rendelet előző bekezdése azt mondja ki, hogy akinek keresőképtelensége hatósági elkülönítés miatt áll fenn, annak a zárlatot elrendelő határozattal kell a keresőképtelenségét bizonyítania. A most hozzátoldott bekezdés a szakértő álláspontja szerint speciális esetet határoz meg a koronavírus-járvány által érintett országokból beutazókra, esetükben ugyanis immár fel sem merül a keresőképtelenség.

A más okokból elrendelt karantén esetében továbbra is az általános szabály a mérvadó: fennáll a keresőképtelenség, amit a zárlatot elrendelő határozattal kell bizonyítani.

A portál idézi az Egészségbiztosítási törvény 44 paragrafusát is, amely a keresőképtelenség fennállásának eseteiről rendelkezik. E szerint “keresőképtelen, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható”. Valamint a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról szóló rendeletet is, amely szerint “ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tiszti főorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja”.

A gyors jogszabálymódosításra a portál szerint elképzelhető magyarázat lehet, hogy a környező országokban látványosan visszatérő járvány ellenére sok magyar tervez határon túli pihenést, vagy már ment is külföldi nyaralásra. A parlament pedig ugyancsak nyári szünetét tölti.

A kéthetes hatósági házi karantén kiváltható két negatív koronavírusteszttel, de ennek költségeit az érintett személynek kell állnia.

A tesztelés érdekében el lehet hagyni a karantént is. Ha piros országból érkezik valaki, akkor 48 órán belül két negatív teszteredményt követően szabadulhat, ha sárga országból, akkor az első negatív teszteredmény után elhagyhatja lakhelyét, de a második tesztet is el kell végeztetni. Egy teszt ára 30 ezer forinttól indul. Megoldás lehet az is, ha az érintett megpróbál szabadságra, vagy fizetés nélküli szabadságra menni - feltéve, hogy ehhez a munkáltatója is hozzájárul.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Enric Fontcuberta