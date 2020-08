Koronavírus-fertőzés egy szegedi klinikán

A hét első felében a kontaktkutatás nyomán kiderülhet, hogy hogyan kerülhetett be a koronavírus-fertőzés a klinikára - írta a Délmagyar. Annak ellenére, hogy a karantén alá helyezett intézménybe elvileg csak sürgősségi esettel lehetne bemenni, a lap tud olyanról, aki ilyen indok nélkül a hétvégén is bejutott. Az újság munkatársa a hétvégén többekkel is beszélt a helyszínen, ők úgy nyilatkoztak, hogy az osztályon többen is megfertőződhettek koronavírussal, de hogy pontosan mennyien, azt nem tudták megmondani.

A klinika honlapján szereplő tájékoztatás szerint egyébként sürgős esetnek az minősül, ha egy beteg állapota annyira leromlik, hogy ha nem látnák el azonnal, közvetlen életveszélybe kerülne, vagy súlyos, maradandó egészségkárosodást szenvedne. Megemlítik például a vérzést, a fulladást, idegen testet a légcsőben vagy nyelőcsőben, azt, ha valaki egyáltalán nem tud nyelni, valamint a daganatos betegségeket. A kiírás szerint, ha valakinek panasza van, annak először be kell telefonálnia, és egy szakorvos dönti majd el, hogy sürgős esetről van-e szó.

A legutóbbi hivatalos adatok szerint kedd reggel Csongrád-Csanád megyében 153 igazoltan fertőzött beteg volt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által a megyeszékhelyeken végzett vizsgálat szerint a szegedi szennyvízben az örökítőanyag koncentrációja alacsony, és úgy néz ki, hogy egyelőre nem is emelkedik – emlékeztetett a lap.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy to­vábbra is szükséges a higiénés szabályok betartása, az arc érintésének elkerülése, az alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. De az is fontos, hogy aki köhög, az tegye a szája elé a kezét, rendszeresen szellőztessen, és a háztartásban is folyamatosan fertőtlenítsen.

Nyitókép: Pixabay