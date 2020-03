Már hat dolgozó lett koronavírusos a szegedi egyetemen

A vírust többek között az SZTE egyik rektorhelyettesénél és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti klinikájának egyik orvosánál is kimutatták – tudta meg a Magyar Hang. Rovó László koronavírusos megbetegedése miatt legalább kilenc aneszteziológus, több fül-orr-gégész, szakápoló és műtős is karanténba kényszerült. Ha nem jelentkeznek náluk a betegség tünetei, akkor is két hétig kiesnek a munkából.

A portál értesülései szerint az idegsebészeti klinika munkatársa Rovó Lászlóval közösen ment síelni az észak-olaszországi Dél-Tirolba, ám a rektorral ellentétben hazatérése után egyből karanténba vonult.

Az egyetem rektora a közelmúltban tett külföldi útjáról nem vonult karanténba, noha ez kötelező lett volna. Visszatért dolgozni a Rektori Hivatalba, valamint műtéteket is végzett. A vírustesztet csak akkor végezték el, amikor már a betegség tüneteit produkálta. Tesztje pozitív lett, ezek után a munkatársait karanténba küldték, és elkezdték tesztelni mindazokat, akikkel Rovó kapcsolatba léphetett.

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta: a hatóság elvégezte a szükséges kontaktkutatásokat, 120 mintavétel történt, az érintetteket hatósági karanténba küldték.

Rovó László közleményben megerősítette, hogy pozitív lett a tesztje, és közölte, március 8-án, tehát a magyarországi hivatalos veszélyhelyzet előtt érkezett haza. Ebben még azt írta, kizártnak tartja, hogy akármelyik pácienst fertőzésveszélynek tette volna ki.

