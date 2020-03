Beismerte a Szegedi Tudományegyetem rektora, hogy betegen praktizált

Közleményben tudatta Rovó László orvos, a Szegedi Tudományegyetem rektora, hogy a szombaton napvilágot híreknek megfelelően valóban koronavírus-fertőzött lett ő is. Ausztriában síelt, és amikor hazaért, karantén helyett bement dolgozni. Rovó László a hvg.hu által közölt közleményében arra hivatkozik, hogy üdülése dél-tiroli helyszíne "előzetes tájékozódásom alapján nem tartozott a koronavírus által veszélyeztetett területek közé, és ezt számos forrás megerősítette számomra".

A rektor arra hivatkozik, hogy több évtizedes tapasztalattal rendelkező, gyakorló orvos, és téli üdülése alatt nem tapasztalt olyan jelet sem magán, sem a környezetében, amely akár a legkisebb gyanúra is okot adhatott volna a vírusfertőzöttséggel kapcsolatban. Szerinte az sem bizonyítható, hogy a koronavírust külföldön kapta el, mert lehet, hogy Szegeden fertőződött meg, hiszen fül-orr-gégészként egyébként is gyakran kerül kapcsolatba felső légúti fertőzésekkel.

A hírek arról is szóltak, hogy betegen még műtött is a klinikán, de Rovó László azt írta, orvosi munkája steril körülmények között, a legszigorúbb egészségügyi protokoll szerint zajlott, így szerinte kizárt, hogy akármelyik pácienst fertőzésveszélynek tette volna ki.

Azt is hozzátette, hogy miután észlelte magán a betegséget, megtette a szükséges óvintézkedéseket, és mostanáig nem találtak pozitív mintát a környezetében, sőt ő is már tünetmentes. Szegeden is van néhány pozitív eset, de ezek tőle teljesen függetlenek, mert velük semmilyen kapcsolatban nem állt.

A szegedi rektor fertőzöttségét Müller Cecília országos tisztifőorvos is megerősítette az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján. Elvégezte a járványügyi szolgálat a kontaktkutatásokat, már több mint 120 mintavétel történt, az érintettek házi karanténban vannak, de a vizsgálat még zajlik.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba