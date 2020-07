Megduplázódik a kutatóintézetek költségvetési finanszírozása - hetilapszemle

Évek óta irtják a fákat a a Mecsek természetvédelmi területén – írja a Mandiner friss száma. Az újság munkatársának látogatásakor is épp vágták a fákat. A lap beszámolója szerint több évtizedes, egészséges bükkfák kerülnek egy pécsi biomassza-erőmű kazánjába. A erőművet üzemeltető francia cég élén pedig korábban Péterffy Attila, a jelenlegi pécsi ellenzéki polgármester állt. A Pécsi Tudományegyetem szakértői állásfoglalása szerint hét év alatt akár 3 millió tonna fát is elégethettek a regionális erőműben. Egy természetvédelmi szakember a lapnak azt mondta: bár törvényesnek számít, helytelen, hogy vegetációs időben ráadásul természetvédelmi területen termelik ki a fákat. Szerinte változást csak törvénymódosítás hozhatna.

A Figyelő arról ír, hogy átfogó kutatás-fejlesztési támogatást készül kötni a kormány Magyar Tudományos Akadémiától tavaly elkerült Eötvös Loránd Kutatási Hálózattal. Egy friss kormányhatározat szerint a kutatóintézetek költségvetési finanszírozása megduplázódik, az Akadémiától kapott évi mintegy 17 milliárd forint helyett 30 milliárd forint felett állandósul – írja a lap. A lap szerint pluszpénzből várhatóan jelentős rész juthat béremelésre is. Ezzel párhuzamosan pedig egyfajta életpályamodellt is kidolgozhatnak, ami honorálja a kutatói többletteljesítményt. Ebből azonban valószínűleg az is következik, hogy az intézeti dolgozók elveszítik közalkalmazotti státuszukat, annak kötöttségei ugyanis nem teszik lehetővé a változások bevezetését – írja az újság. A Figyelő forrásai szerint a módosítást az intézményvezetők is támogatják.

A HVG arról cikkezik, hogy Vlagyimir Putyin Oroszországa nyíltan ellenséges Nagy-Britanniával. A brit parlament illetékes bizottságának jelentése szerint a kiberhadviselést, a dezinformációt és a titkosszolgálatokat is bevetették a szigetország ellen. A Kreml törekvéseit pedig több száz Nagy-Britanniában letelepedett orosz oligarcha és üzletember is támogatja, akik a pártoknak szánt adományaik révén komoly befolyásra tettek szert az országban. A lap szerint az orosz titkosszolgálatok nem riadnak vissza a merényletektől sem, elég csak a Szergej Szkripal volt orosz ügynök elleni gyilkossági kísérletre gondolni Salysburyben. Az idézett jelentés szerint az egymást követő kormányok nem foglalkoztak az orosz befolyásolási kísérletekkel, pedig a Kreml a skót függetlenségi népszavazás eredményébe is be akart avatkozni. Több szakértő már azt javasolta a brit és európai hatóságoknak, hogy hagyjanak fel a választások digitalizálásra vonatkozó terveikkel, a világhálón leadott voksok ugyanis sokkal könnyebben manipulálhatók.

Nyitókép: Pexels.com