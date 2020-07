Arányaiban még sosem örülhetett ennyi fiatal – felvételi körkép

Az orvosképzéseben az idei felvételi során is a budapesti Semmelweis Egyetem bizonyult a legnépszerűbbnek. A koronavírus-járvány ugyanakkor itt is éreztette s hatását a ponthatárokban – mondta az InfoRádióban Hermann Péter, az intézmény oktatási rektorhelyettese. Számoltak is ezzel, hiszen a szóbelivel a hallgatók többségében mindig is javítottak, ez viszont most elmaradt – magyarázta a szakember, megjegyezte, hogy miután ez mindenkit érintett, az esélyegyenlőség szempontjából összességében nem számított.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen majdnem 5 ezren kezdik meg a tanulmányaikat szeptemberben. Az intézmény oktatási rektorhelyettese, Veszprémi Károly az InfoRádiónak elmondta, az alapképzésekre felvett állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma 422 pont, ami kiemelkedően magasnak számít. Megjegyezte, a ponthatár mellett fontos, és a kiválóságot jobban jelző adat: a magas átlagpontszám és vele együtt a felvettek magas száma. Meglátása szerint ez a három adat jelzi a minőséget, a BME pedig mindhárom esetében kiválóan teljesít. Veszprémi Károly megjegyezte, az eddigiekhez képest idén az egyetem által kínált állami szakok többségében meghirdetésre kerül a pótfelvételi, és ösztönzik is a hallgatókat, hogy jelentkezzenek.

Műegyetem – Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes

A Budapesti Corvinus Egyetem idén is az országos átlag felett tartotta a felvételi ponthatárokat. Az alapképzéses hallgatók 80, a mesterképzéses hallgatók 85 százaléka térítésmenetesen tanulhat a Corvinus-ösztöndíjnak köszönhetően – emelte ki az InfoRádiónak nyilatkozó Szántó Richárd. Az intézmény alapképzési programokért felelős dékánja hozzátette, jelentős mértékben növelték az angol nyelvű képzésekre felvett hallgatók számát is. A tizenhárom alapképzésből hatot, vagyis közel a felét angol nyelven is kínálják, sőt, a nemzetközi gazdálkodás alapszakot már csak ezen a nyelven indították el, mondta.

A Szegedi Tudományegyetemen a pótfelvételi és a külföldiek jelentkezése után várhatóan 8 ezer hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben – ismertette az InfoRádiónak Gellén Klára. Az intézmény oktatási rektorhelyettese arra is felhívta a figyelmet, a SZTE több új szakot is indít. Köztük a turizmus és vendéglátás alapszakot, angol és magyar nyelven is. Érdekesség továbbá a mezőgazdasági karon a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés, amely magyar nyelven indul – tette hozzá.

Idén 91 ezer 460-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 68 ezer 112-en nyertek felvételt, több mint 55 ezren államilag finanszírozott formában tanulhatnak – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

