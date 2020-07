Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, fontos dolgokról döntenek a jövő héten

A döntésről Gulyás Gergely számolt be a Kormányinfón, kifejtve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a kormány nevében szeretne felhatalmazást kérni az Országgyűléstől arra, hogy az Európai Tanácsban hozzájáruljon az Európai Bizottság által összeállított gazdasági mentőcsomag elfogadásához.

Ez egy parlamenti határozat elfogadásával történhet meg.

Mint ismert, az Európai Bizottság a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítási költségeinek fedezésére és az ellenálló képesség javítására forrást biztosítana a tagállamok számára az Új Nemzedék (Next Generation EU, NGE) elnevezésű uniós helyreállítási alapon keresztül. Ennek feltöltése érdekében közös uniós adósságkibocsátásra kerülhet sor.

Gulyás Gergely a Kormányinfón emlékeztetett, jövő csütörtökön ülnek össze az EU állam- és kormányfői, és a csúcs jelentősége óriási, ugyanis még sosem volt példa arra, hogy a közösség ilyen nagy adósságot vállaljon fel együtt.

Az EU a 750 milliárd euróból 500 milliárdot vissza nem térítendő támogatásként osztana ki, 250 milliárdot pedig hitelként.

2028-ban kezdődne a hitel törlesztése,

30 éves kötelezettséget vállalnak az uniós országok.

Utóbbival kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszter a program uniós nevére utalva megjegyezte, a következő generáció fogja visszafizetni a hitelt.

Az "eladósító" terv ellen a magyar kormány kezdettől fogva kifogásokat emelt, majd pedig Orbán Viktor bejelentette, hogy a déli államok megsegítéséhez szükséges pénz előteremtésére elfogadják a megoldást, de csak feltételekkel. Most Gulyás Gergely is megismételte, hogy a déli országok államháztartásának működése veszélybe került, ezért el kell fogadniuk a tervet, de a mostani javaslaton változtatásokat szeretnének.

Példaként említette, hogy ne kapjanak a gazdag országok többet a szegényeknél és politikamentes legyen az elosztás, vagyis a magyar kormányzati álláspontot a jogállamiságra hivatkozva ne lehessen kritizálni, ilyen kitétel ne legyen a csomagban a támogatás feltételeként. Az Airbnb és a Lánchíd ügye Ha már amúgy is ülésezik az Országgyűlés, erről is dönthetnek - fogalmazott Gulyás Gergely, amikor a Kormányinfón kifejtette, milyen javaslatot terjeszt a kormány a Ház elé az Airbnb-n keresztüli lakáskiadások ügyében. A területet azért akarják szabályozni, mert az így kiadott lakások drágítják az ingatlanokat, a vendégek miatt pedig több helyen panaszkodnak a lakók. Kormányoldalról korábban felvetették a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítását, amellyel megteremtenék a lehetőséget arra, hogy a Lánchíd a fővárostól átkerüljön a kormányhoz. A Kormányinfón több kérdés is elhangzott az ügyben, amelyekre válaszul a miniszter azt mondta, nem igaz, hogy a kormány határidőt szabott volna (július 20-ig) a fővárosi önkormányzatnak a Lánchíd-felújítás közbeszerzésének kiírására. Később az is kiderült, hogy a kormány nem tervez a Lánchíddal kapcsolatos törvényalkotást a rendkívüli parlamenti ülésen.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt