A vihar károsultjainak gyűjt a református szeretetszolgálat

Az elmúlt hetek viharos időjárását követően a Magyar Református Szeretetszolgálathoz számos településről érkezett megkeresés azzal kapcsolatban, hogy a nagy mennyiségű esőzések miatt beázott épületek, valamint a viharos szélben megtépázott tetőszerkezetek helyreállításában nyújtson segítséget, hasonlóképp alapvető ingóságok pótlásában – ismertette az InfoRádiónak Lutár Balázs igazgatóhelyettes.

A Magyar Református Szeretetszolgálat, azt követően, hogy felvette az érintett települések önkormányzataival és egyházközségeivel a kapcsolatot, tájékozandó, hogy valójában mire is van a legnagyobb szükség, elsőként a természetbeni segítségnyújtás, amiben lépni tudott. Ugyanakkor, miután látszott, hogy anyagi segítségnyújtásra is szükség lesz a helyreállítási munkálatokhoz, adománygyűjtésbe is kezdett a szervezet.

A károk mértéke több száz millió forintra tehető, de

akár a másfél milliárd forintot is elérheti az előzetes felmérések alapján.

Lutár Balázs megjegyezte, miután a Magyar Református Szeretetszolgálat célkitűzése az volt, hogy a legalapvetőbb, mindennapi élethez szükséges ingóságok pótlásában, valamint a legnélkülözhetetlenebb helyreállítási munkálatokban segítsen, ezért egy kétmilliós gyűjtést hirdettek meg, amelyből négy településnek biztosítanának 500-500 ezer forintos támogatást.

A kezdeményezés azonnali kártyás utalással történő támogatására a Magyar Református Szeretetszolgálat Jobbadni.hu oldalán van lehetőség, ahol megtalálhatók a bankszámlás utalással kapcsolatos információk is.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter