Lánchíd-felújítás: téglajegy, tűzijátékpénz, Pálinkás-akció - így felel a kormány

A Kormányinfó "tortájából" méretes szeletet hasított ki magának a Lánchíd ügye, a számos megnyilatkozás és a kritikus műszaki állapotúvá vált a híddal kapcsolatos több polgári kezdeményezés ugyanis a kérdező sajtómunkatársak számára volt annyira fontos, hogy kérdéssé formálják a közérdeklődést.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter először is tisztázta, a Tarlós István főpolgármestersége alatt megígért állami hozzájárulást Karácsony Gergely vezetése alatt is biztosítja a kormány a fővárosnak, a 6+1 milliárd forint így része lehet a becslések szerint 15-30 milliárd forintos költségnek, amelybe az egész projekt kerülhet. Emelni azonban az összegen nem fognak, Budapestnek ugyanis szerinte van pénze a Lánchíd rekonstrukciójára. Hangsúlyozta: Tarlós István csaknem 200 milliárd forintnyi plusszal adta át a "kulcsokat" Karácsony Gergelynek, ennek egy része, körülbelül 180 milliárd forintnyi összeg állampapírban van, tehát azonnal rendelkezésre is áll.

"Ennek ellenére az ügyben semmilyen előkészítés nem történt" - tette hozzá.

Tűzijáték helyett: Lánchíd!

A Lánchíd ügyében civil kezdeményezés indult, amely azt célozza, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték bekerülési összegét fordítsák a hídfelújításra.

Erre reagálva Gulyás Gergely megerősítette, ő elsősorban

a főváros állampapírvagyonából fordítana a felújításra,

de a felvetésnek és az aláírásgyűjtésnek egyébként sincs értelme, mivel a járványhelyzet függvényében a tűzijáték megtarthatóságáról csak később dönt a kormány, dedikált pénzügyi keret tehát az állami ünnepségek e részletére nincs.

A kancelláriaminiszter azt is elmondta még, hogy a tűzijátékra szánt pénz fogalmát önmagában nem is lehet értelmezni, mivel az voltaképpen befektetés, amely a miatta Budapestre látogató turistákon és a fogyasztáson keresztül visszajön. Azt is valószínűsítette, a Duna-parthoz közeli vendéglátóhelyek bizonyára nem örülnének annak, ha egy ilyen turistavonzó látványosság elmaradna: ha biztonságosan megtartható, biztosan lesz is tűzijáték - jelentette ki.

"Ha Budapest vezetése azt szeretné, hogy a budapestiek jól éljenek, akkor ez nehéz lesz turizmus nélkül"

- tette még hozzá Gulyás Gergely.

Téglajegy

Reagált arra a felvetésre is, hogy a főváros "téglajegy" formájában a budapestieket személy szerint is bevonná a híd felújításába.

"Igazából nem látjuk, hogy a főváros politikai vitát akar-e a Lánchídból vagy fel akarja-e újítani. Ha Tarlós István lenne a főpolgármester, akkor már zajlana a felújítás és egy év múlva befejeződne."

Most kell

Karácsony Gergely maga a Facebookon is posztolt a Lánchíd ügyében, azt írta, "a Fidesznek 9 év sem volt elég a híd felújítására, ezért fogjuk mi felújítani". Erre pedig Gulyás Gergely azt mondta, egy hidat akkor kell felújítani, amikor "olyan állapotba kerül", ennek pedig most lenne már itt az ideje, a tervezési munka az előző fővárosi ciklusban zajlott; minden késedelem közben jelentős költségnövekedést is jelent. (A közbeszerzéses pályázat eredményeivel és a túl drága ajánlatokkal egyébként Tarlós István főpolgármesterként elégedetlen volt.)

Gulyás Gergely közben számot adott arról is, hogy igazából folyhatna is a párbeszéd Lánchíd-ügyben a kormány és a főváros között, csakhogy maga a főpolgármester kérte a kormánytól a közelmúltban, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa következő ülését - amelynek a témája lehetne a Lánchíd - halasszák el.

Kérdésre válaszolva még azt is elmondta, hogy a műszaki állapotot érintő aktuális - heti, napi - adatok a főváros birtokában vannak, ennek ismeretében a fővárosnak van joga lezárni a Lánchidat, ha a helyzet ezt megkívánja.

"Ha a főváros át kívánja adni a Lánchíd fenntartását az államnak,

az egy másik helyzet, de ilyen nyilatkozat egyelőre nem hangzott el, furcsa is lenne" - fogalmazott Gulyás Gergely.

A híddal kapcsolatban

Pálinkás József,

az első Orbán-kormány volt minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke is kitalált valamit: megelégelve a kormány és a főváros közti "kicsinyes politikai vitákat" a Facebookon indított gyűjtést a híd felújítására, az adakozók egynapi bevételüket ajánlhatják a célra.

Erre reagálva Gulyás Gergely azt mondta, maga is unja ezeket a vitákat, de ha végre elkezdődik a munka Budapest közepén, akkor "rendelkezésre áll" abban az ügyben, hogy beadja egynapi jövedelmét.

