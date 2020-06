Csúcson a diákhitel-igénylés, és hamarosan újabb roham várható

Mintegy 60 százalékkal többen igényelték ebben az időszakban idén a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et, mint tavaly ilyenkor - mondta az InfoRádióban Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. Emlékeztetett arra, hogy továbbra is mélyponton, 1,99 százalékon van a Diákhitel 1 kamata, valamint arra is, hogy volt még egy könnyítés, amiről még áprilisban döntött a kormány: a hallgatók az előző félévre visszamenőlegesen is igényelhették a szabadfelhasználású diákhitelt. Szavai szerint ezzel is több száz hallgató élt.

"A két lehetőséggel kombinálva összesen 700 ezer forint teljesen szabadfelhasználású, nagyon kedvező kamatozású hitelhez juthattak a hallgatók" - összegezte a vezérigazgató, aki közölte: több ezren éltek ezzel a lehetőséggel. Tájékoztatott arról is, hogy

akik június 15-én, az utolsó pillanatban igényelték, azok két héten belül a számlájukon tudhatják ezt a pénzt.

"Lehet majd igényelni később is, de már csak a következő tanév első szemeszterére, augusztustól. Ott is lesz egy fontos újdonság - amiről áprilisban döntött a kormány - a most havi 70 ezer forintos maximum összeget 150 ezer forintra emelték" - mondta Magyar Péter. Így már egy tanévben másfél millió forint segítséghez juthatnak a diákok.

Ez egyébként régi igénye volt a hallgatói önkormányzatoknak és a hallgatóknak is, hiszen a lakhatási költségek - elsősorban a lakbér és a kollégiumi költségek - folyamatosan emelkedtek, főleg a nagyvárosokban. Akik igényelték a Diákhitel 1-et, azok mind a 70 ezer forintos maximum összeget kérték. A kormány ezt a kérést fogadta meg áprilisban, amikor arról döntött, hogy felemeli 150 ezer forintra - fejtette ki a vezérigazgató, aki szerint jelenleg a piacon ennek a terméknek nincs versenytársa.

Emellett azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy májustól elérhetővé vált a Diákhitel Központnál a teljesen szabadfelhasználású és kamatmentes Diákhitel Plusz, amit legfeljebb félmillió forintos maximumösszegig igényelhetnek a hallgatók.

"Ezt alig másfél hónap alatt több mint 13 ezren igényelték. Összevetésképp,

2019-ben összesen 11 600 új igénylés jött a Diákhitel Központhoz, most pedig másfél hónap alatt csak erre az egy termékre több mint 13 ezren jelentkeztek.

Elmondható az, hogy egyrészt a koronavírus-járvány miatt, másrészt a kedvező kamatozások és családtámogatási kedvezmények miatt talán soha nem volt ekkora szükség, vagy kereslet a diákhitelekre, mint most" - fogalmazott Magyar Péter. Szavai szerint 2001 után talán 2020 lesz az az év, amikor a legtöbb hallgatónak a legnagyobb összegben tud folyósítani a Diákhitel Központ.

"Akár 40 milliárd forintról, és több mint 40 ezer diákról is beszélhetünk majd az év során"

- tette hozzá a vezérigazgató.

Emlékeztetett arra is, hogy az édesanyáknak a második gyermek után elengedik a diákhitel tartozás felét, illetve a harmadik gyerek megszületése esetén a teljes összeget. Hozzátette:

a tavalyi év során több ezer édesanyának tudták több milliárd forint értékben elengedni a diákhitel tartozását.

"Valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy mind a Diákhitel 1, mind a Diákhitel 2, és most pedig az újonnan bevezetett Diákhitel Plusz is történelmi népszerűségnek örvend" - mondta Magyar Péter.

