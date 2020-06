A két évvel ezelőtti tervek szerint idén szeptemberre újították volna fel a Műcsarnokot, mert az idénre tervezett, de a járvány miatt elhalasztott Eucharisztikus Világkongresszus egyik fő helyszíne lett volna. Azóta nem történt előrelépés az ügyben, a csütörtökön megjelent Magyar Közlönyben viszont már látszik némi előremozdulás: a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan teljes körű rekonstrukcióját és korszerűsítését – szúrta ki a napi.hu.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb hatósági eljárás alól kivonják a beruházást, így például építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, valamint közterület-alakítási terv készítésével sem kell bajlódni. A többi engedély esetében maximum napokat kell várniuk a hatósági visszajelzésekre.

A felújítás részleteiről és az áráról sincs egyelőre információ. Annyit tudni, hogy "az ingatlan közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a kivitelezés megkezdésétől számított 24 hónapban határozza meg." Vagyis két évig is eltarthat az építkezés, amely miatt a rendelet arra is kitér, hogy a szomszédos ingatlanokon is történhetnek módosítások vagy lezárások.

A szerdai Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint pedig a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9–13. szám alatti ingatlanon megvalósuló, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ végleges elhelyezésére szolgáló beruházás lett kiemelten közérdekű. A projekt ezután a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott (Sára Botond) hatáskörébe tartozik.

A Városligetből az egykori Északi Járműjavító területére költöztetett Magyar Közlekedési Múzeum beruházását május elején minősítette nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé a kormány.

