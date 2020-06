A főpolgármester utasítására június 4-én, csütörtök délután fél 5-kor egy percre leáll a budapesti tömegközlekedés. Karácsony Gergely az autósokat, a kerékpárosokat és a gyalogosokat is arra kéri, hogy ők is így emlékezzenek a száz évvel ezelőtt aláírt trianoni békediktátumra. A városvezető pártja, a Párbeszéd szerette volna, ha ez az egész országban megtörténik, ezért Kocsis-Cake Olivio egy határozati javaslatot terjesztett be a parlamentnek, amelyet a nemzeti összetartozás bizottság még egyhangúlag támogatott, de az Országgyűlés már nem vette a napirendjére.

Az ellenzéki politikus ezért azonnali kérdést intézett a kabinethez: „A kormány, figyelembe vége azt, hogy ebben egy nemzeti konszenzus alakult ki, ami elég ritkaság manapság, saját hatáskörében hajlandó-e elrendelni Budapesthez hasonlóan, hogy országszerte is egy perces néma csenddel emlékezzünk Trianonra? – hangzott el a T. Házban – Azért is lenne fontos, mivel pont ebben a kérdésben lehetnének különbözőek a nézetek, gondolhat sok mindenki mást erről, de abban az egy percben, mindenki azt gondol, amit akar, és méltóképpen meg tud emlékezni” – tette hozzá.

A kormány nem támogatja Karácsony Gergely budapesti főpolgármester és a Párbeszéd javaslatát, derült ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszából. „Ön mégiscsak egy olyan pártban ül, amelynek képviselői nem szavazták meg a kettős állampolgárságot, és időről időre fúrják a nemzetpolitikai együttműködést, még pár nappal ezelőtt is azért kritizálták a kormányt, mert védőfelszereléseket juttatott el a határon túli magyar közösségeknek – reagált Dömötör Csaba. – Úgyhogy, ha ön változtatna ezen a politikán, akkor egy dolgot tudok mondani: hajrá.”

Kocsis-Cake Olivio később online sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta: a kormány elutasító válasza ellenére még mindig bízik abban, hogy az egész ország elnémul csütörtökön 16 óra 30 perckor, mert az indítványát a nemzeti összetartozás bizottság fideszes és KDNP-s képviselői is támogatták.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd