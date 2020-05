Karácsony Gergely: két változás is drámai mértékben lehetetleníti el az önkormányzatokat

A nemzet érdekével ellentétes a központi költségvetés 2021. évi tervezte, az ebben foglalt megszorítás nemcsak egyszerűen az önkormányzatokat, hanem a helyi közösségeket érinti rendkívül súlyosan - mondta Karácsony Gergely főpolgármester.

A kedden benyújtott költségvetési javaslatról szólva Karácsony Gergely arról beszélt: úgy tűnik, hogy a járvány és a járvány nyomán kialakuló gazdasági, társadalmi válságot az Orbán-kormány arra használja fel, hogy a "magyar közélet egyedüli hatalmi ellensúlyát, az önkormányzati szektort tönkretegyék".

Két olyan változás is van a törvényjavaslatban, amelyek drámai mértékben lehetetleníti el az önkormányzatokat - mondta a főpolgármester.

Mint kifejtette, az egyik ilyen változás a gépjárműadó átcsoportosítása, amelynek fele része eddig az önkormányzatok bevételét erősítette. Korábban a kormány döntött a gépjárműadó átmeneti átcsoportosításáról, de úgy tűnik, hogy ez nem átmeneti, hiszen a tervezetben is ez szerepel - mondta Karácsony Gergely.

A másik az önkormányzatokra kivetett adó, az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás összegének megemelése.

Az idei 10 milliárd forint helyett, a számításaik szerint közel négyszeresét kell majd a fővárosnak adó formájában befizetni a központi költségvetésbe - közölte Karácsony Gergely.

Hozzátette: mindezt egy olyan helyzetben teszik, amikor drámainak csökkentek a tömegközlekedés jegybevételei, és egyelőre nem is tudják felmérni, de várhatóan drámaian csökkeni fog az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása, az iparűzési adóból befolyó összeg is.

Karácsony Gergely azt mondta: pontosan tudjuk azt, hogy a gazdasági recessziós mindenkit érint, a központi költségvetést is érintik az adóbevétel kiesések, és azt is, hogy újabb költségei vannak a koronavírus-járvány miatt védekezésnek. "Mégis azt gondoljuk, hogy ez egy szándékos politikai döntés, amely az önkormányzatokat hozza nehéz helyzetbe, és nem magyarázható az ország költségvetési helyzetével" - fogalmazott.

A főpolgármester kijelentette: ez a döntés nemcsak mélységesen antidemokratikus, de nagyon meg fogja nehezíteni a gazdasági és a társadalmi válságból való kilábalást. A költségvetési tervezettel az önkormányzatok által az elmúlt időszakban bevezetett, rendkívüli szociális támogatások is veszélybe kerülnek - mondta Karácsony Gergely.

Kijelentette: mindez teljes mértékben elfogadhatatlan a fővárosi önkormányzat számára, és mindent megtesznek azért, hogy a költségvetési javaslatot ebben a formába ne fogadják el.

A javaslat a "szószegés költségvetési tervezete" is, mert a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök számtalanszor elmondta, hogy nem hoznak olyan lépéseket, amelyek a fővárosi önkormányzat számára elégtelenek - mondta Karácsony Gergely.

Közölte, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége elnökeként kezdeményezési az önkormányzati szövetségek közös kiállását. Hiszen nemcsak az ellenzéki önkormányzatok megsarcolásáról van szó, hanem az önkormányzati adó kiterjesztése nagyon súlyosan érinti a kistelepüléseket is - tette hozzá Karácsony Gergely.

Ellenzéki vélemények a büdzséről

A Demokratikus Koalíció semmitmondónak tartja a 2021-es költségvetési javaslatot, a párt szerint az indítvány mellőzi a józan észt és a szakértelmet.

A párt alelnöke szerint az elmúlt tíz évben és a koronavírus-járvány hónapjai alatt többször bebizonyosodott, hogy az Orbán-kormány semmilyen olyan valódi intézkedést nem akar megtenni, ami tényleg a magyarok javát szolgálná. Varju László szerint a kabinet évek alatt módszeresen lepusztította az egészségügyet és a gazdaságot, cserbenhagyta a válság miatt tönkrement családokat és vállalkozásokat, miközben egyetlen forinttal sem segítette a bajbajutottakat. A 2021-re javasolt büdzsében még most, a "csőd szélén" is olyan dolgok szerepelnek kiemelt helyen, mint az "oligarcháknak kedvező" vasútépítés vagy egy új stadion építése - hívja fel a figyelmet a költségvetési bizottság elnöke.

A politikus emlékeztetett, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter már korábban elárulta, hogy a javaslatban szerepelni fog egy körülbelül háromezer milliárd forintos egészségbiztosítási és járványügyi alap, illetve a kormány növelni akarja a gazdaságvédelmi alapot. Az indítványban mindezek mellett azonban továbbra is prioritásként jelenik meg a paksi bővítés, a Ligetprojekt, a Budapest-Belgrád vasútvonal, valamint egy új, budapesti, multifunkcionális, sport- és rendezvénycsarnok építése - bírált Varju László.

Az MSZP szerint a koronavírus-járvány megmutatta, hogy hatalmas lyukak tátonganak a magyar szociális ellátórendszeren. A párt szerint olyan büdzsé szükséges, amely meggátolja a radikális jövedelem- és fogyasztáscsökkenést, biztosítja a hétköznapi megélhetést, új munkahelyeket eredményez. A szocialisták szerint meg kell duplázni azokat a szociális juttatásokat, amelyeket az elmúlt 10 évben egyetlen forinttal sem emelt a Fidesz.

Közleményben azt írta a párt, hogy az önkormányzatok bevonásával egy vissza nem térítendő támogatásokkal és kamatmentes állami hitelekkel megtámogatott, 750 milliárd forint értékű, az otthonokat célzó energiahatékonysági- és zöld fejlesztési programra tesznek javaslatot, amely munkahelyet teremtene, növelné a lakások értékét, mérsékelné a válságban érintett építőipar nehézségeit, és átrendezné a viszonyokat a nagy, egyszeri - egyébként fenntarthatatlan - monumentális építkezések felől a kisebb léptékű, de az ország egészét elérő építések felé

A Párbeszéd szerint a büdzsé tervezet elhamarkodott, az egészségügyi költségvetés érdemben nem emelkedik, valamint gazdaságvédelemre gyakorlatilag nem fordítanak semmit, mindössze a kormányzati beruházások támogatására különítettek el forrást.

Az LMP "teljes vakrepülésnek" tartja a kormány által kedden beterjesztett jövő évi költségvetési javaslatot. Schmuck Erzsébet társelnök online sajtótájékoztatóján kijelentette: olyan büdzsére van szükség, amely a zöld újjáépítést szolgálja. A politikus szerint eddig is hiba volt tavasszal elfogadni a következő év büdzséjét, most pedig, az ismeretlen nagyságú válság idején még inkább az. Annak beterjesztése azt mutatja, hogy a kormány egyáltalán nem veszi komolyan az abban foglaltakat, bármit, bármikor átírhatónak, átcsoportosíthatónak tart. A komolytalanság jele, hogy példátlan módon kihagyták a költségvetésből az államadósság és a "jósolt GDP" összegét is - tette hozzá.

Úgy folytatta: a járvány megmutatta, hogy a magyar gazdaság nem fenntartható. Ezért a következő évi költségvetésnek a zöld újjáépítést kellene szolgálnia. A büdzsének prioritásként kellene kezelnie válságálló, "zöldmunkahelyek" létrehozását, a felkészülést a vízhiányra, a küzdelmet az aszály ellen, a társadalmi válság megelőzését, a szociális szektor megerősítését, valamint az erőforrások és a javak igazságosabb elosztását.

Utóbbi érdekében az LMP progresszív jövedelemadó és vagyonadó bevezetését javasolja a kiugróan nagy vagyonokra, az off-shore cégeket pedig elzárnák a közpénzektől.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd