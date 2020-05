Pest megye mostantól a vidékhez hasonlatos - íme a friss lazítások

Szerdán 12 óra hosszúságú ülést tartott a kormány, amelyen a számadatokra, a virológusok és a járványügyi szakemberek véleményére támaszkodva úgy döntött, fenntartja a mindenkire érvényes korlátozásokat, vagyis a másfél méteres védőtávolságot továbbra is be kell tartani, és az arc eltakarása is indokolt zárt helyeken, illetve a tömegközlekedésben - ismertette a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely.

Nagy változás vár viszont a Pest megyeiekre, az itteni járványadatok ugyanis közelebb állnak a vidékiekhez, mint a budapestiekhez, ezért "a többi megyével tekintik egy egységnek" a továbbiakban, vagyis a vidékre érvényes, lazító szabályok most már Budapesten kívül mindenütt érvényesek.

Mivel a vidékre egységesen érvényes szabályok terén további lazítások is beállnak, így tehát Pest megyére és a vidék többi részére az alábbi új szabályok vonatkoznak hétfőtől, május 18-tól:

vendéglátóhelyek , üzletek belső, zárt részében, cukrászdákban, kávézókban, büfében, presszóban a tartózkodás megengedett, maszk viselése (fogyasztáson kívül) és a védőtávolság betartása mellett

, üzletek belső, zárt részében, cukrászdákban, kávézókban, büfében, presszóban a tartózkodás megengedett, maszk viselése (fogyasztáson kívül) és a védőtávolság betartása mellett a játszótereket, parkokat újra ki lehet nyitni

újra ki lehet nyitni a szállodák, panziók fogadhatnak vendégeket

Az is kiderült, hogy vidéken és Pest megyében 200 főig rendezhető esküvő és lagzi június 1-jétől, a biztonsági előírásoknak megfelelően az asztalok közötti védőtávolságot be kell tartani.

Budapesttel kapcsolatban a polgármesterek csütörtök 15 óriág beérkező véleményét is figyelembe véve az operatív törzs dönt azzal kapcsolatban, hogy milyen új szabályok lehetnek érvényben később, és milyen ütemezéssel. Változás hétfőn jöhet a fővárosban – tette hozzá Gulyás Gergely.

Nyitókép: Pixabay