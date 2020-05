Komoly változás az önvédelmi fegyverek piacán

Miután az Európai Unió szigorítást akart, a magyar jogszabályok azonban hosszú ideje kevésbé megengedők, mint az uniós direktíva, ezért a magyar jogszabályokba a módosítás valamennyi pontját

úgy lehet beépíteni, hogy a legális magyar fegyvertartók ennek a hatásait ne érezzék.

Ez volt vélhetően a jogalkotó célja is, hiszen értelmetlen, új adminisztratív terheket sem a hatóság, sem a fegyvertartók, sem pedig a kereskedők nem kapnak ezáltal – mondta az InfoRádiónak Németh Balázs biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, aki szerint jó megoldás született arra, hogy beépítsék az EU direktívájának pontjait, de a gyakorlat ne változzon.

A piacra gyakorolt hatások

A gáz-riasztó fegyverek forgalma nem szűnik meg, ezeket a jogszabály nem fogja betiltani, így továbbra is legálisan megvásárolhatók lesznek, de egy másfajta technikai paramétercsomagnak kell majd megfelelniük 2023-tól, amire a gyártóknak van idejük felkészülni.

A másik önvédelmi fegyver, amely sok figyelmet kapott mostanában a médiában: a gumilövedékes eszköz. Ezek egyfelől lehetnek muzeális darabok, amelyeket csak otthon lehet tartani, vagyis még engedéllyel sem viselhetők. Illetve vannak azok a gáz-riasztó fegyverek, amelyek gumilövedék kilövésére is alkalmasak. Utóbbi kategória lesz az, amelyik megszűnik, viszont nem visszamenőleges hatállyal. A szakember szerint eznem is gond, miután ezeknek a veszélyessége minimális, ugyanakkor bizonyos helyzetekben hatékony önvédelmi fegyverek.

Vennék, de nincs

Németh Balázs szerint a gumilövedékes fegyverek muzeális változatai jelenleg is jobban fogynak, mint a gáz-riasztó fegyverek, ez várhatóan a következő években is így lesz. Mint mondta, ezek olyan nem halálos ön- vagy lakásvédelmi eszközök, amelyek minimális felkészültséggel is biztonságosan kezelhetők és tarthatók otthon.

Jelenleg természetesen hatalmas az érdeklődés, ahogyan az bármilyen vészhelyzet idején szokott lenni – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő. Vagyis

a vírusnak nagy szerepe van abban, hogy a gumilövedékes fegyverek népszerűbbek lettek,

és nem valamiféle marketingfogásról van szó. Ugyanakkor nagyon kevés ilyen eszköz van és volt a piacon, erős hiánycikk, pedig most valószínűleg szinte akármennyit el tudnának adni a kereskedők. Gáz-riasztó fegyverek még vannak, amelyek nem tudnak szilárd lövedéket kilőni.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója arra is kitért, az unió más országaiban hasonló módon szabályozzák a önvédelmi fegyvereket, mint Magyarországon. Ha pedig az EU szigorít, és azt egy tagállam nem követi le, az kötelezettszegési eljárást eredményezhet, amelyre sok példa van. De ennek nem az az oka, hogy az érintett országok ne akarnák azt, hogy kizárólag egészséges, felkészült, jogilag arra alkalmas emberek jussanak fegyverekhez, csak

egyszerűen annyira rossz az uniós direktíva, hogy azt nem kívánják bevezetni

– magyarázta a szakértő.

