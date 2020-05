Megdöbbentő videókat készítettek a magyar rendőrök

A koronavírus-járvány miatt teendők vélhetően lekötötték a rendőrség vagy a videoszerkesztők idejét, mert némi szünet után csak most jelent meg a Pofátlan(tan)ítás című videosorozat újabb része.

A rendőrök már hónapok óta megkülönböztető jelzés nélküli, de bekamerázott autókkal járják az országot, és a szabálytalan autósokat nemcsak megállítják és megbüntetik, hanem az erről készült felvételeket is megosztják a Facebookon.

Ezúttal vidéki helyszínekből válogattak, és van benne szabálytalan előzés, tiloson áthajtás és a megszokott előrepofátlankodás is. A legjobb persze az az autós, aki záróvonalon át megelőzte a rendőrök autóját, majd olyan gyorsan ment, hogy alig érték utol, így viszont be tudták mérni a sebességét is: 90 helyet 155 km/órával próbált meglépni.

Nyitókép: police.hu