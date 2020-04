Rengeteg lakó koronavírusos a Rózsa utcai idősotthonban

Négy embernek vannak tünetei, őket kórházba szállították, a többiek jól vannak. Az intézmény - a tiszti főorvossal egyeztetve - szigorú karanténszabályokat vezetett be. Hangsúlyozták: az intézményben is megtesznek mindent az előírásoknak megfelelően az idős emberekért és a járvány terjedésének megakadályozásáért.

A közlemény szerint Karácsony Gergely főpolgármester azt a tájékoztatást kapta, hogy a Rózsa utcába - miként a Pesti úti idősotthonba is - küldtek vissza kórházból beteget úgy, hogy nem végeztek rajta koronavírus-tesztet.

A budapesti városvezetés szerint nincs már idő a késlekedésre, a kormánynak azonnal meg kell változtatnia a szűrést tiltó, azt "felesleges költségnek" minősítő álláspontot és el kell rendelnie az ország összes idősotthonának szűrését - írták. A főváros folytatja az idősotthonban élők szűrését saját forrásból.

Ízléstelennek nevezte a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán azt, ahogy a főpolgármester "menekül az egyenes kiállás és a felelősség elől", a balliberális média pedig "napok óta szerecsenmosdatja". Kocsis Máté szombati bejegyzésében úgy fogalmazott: "hiába zsonglőrködnek a szavakkal, hiába törik komplett szerkesztőségek a fejüket hangzatos címeken, amik elkenik Karácsony felelősségét", attól a tény még tény marad. Ha egy intézménynek az önkormányzat a fenntartója, akkor az ott történtekért az önkormányzat a felelős. Ebben az esetben a fővárosi - írta.

Járványgóc a Pesti úton

Nem ez az egyetlen fővárosi idősotthon, ahol koronavírusosak a lakók. A Pesti úti idősotthonból csütörtökön 126, pénteken újabb 56 gondozottat szállítottak kórházba. Fellángolt a vita arról, hogy ki a felelős a helyzetért. Az intézményben történt tömeges megbetegedések miatt azonnali intézkedések végrehajtására kötelezte az országos tisztifőorvos a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot. Karácsony Gergely főpolgármester péntek délután négy dokumentumot bemutatva közölte: ezek arról tanúskodnak, hogy három hete kérik a kormány illetékeseit, a kormányhivatal vezetőjét, az egészségügyért felelős minisztert és a tisztifőorvost, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak idős embereket az idősotthonokba negatív koronavírus-teszt nélkül.

Az üggyel kapcsolatban Müller Cecília az operatív törzs szombati tájékoztatóján azt mondta, utólag valószínűleg már nem lehet kideríteni, hogyan került be a fertőzés az idősotthonba, ez megtörténhetett a zárlat előtt és utána is, akár úgy is, hogy rokonaikkal találkoztak a gondozottak – nagyon sok a lehetőség.

Nyomatékosította, 100-200 fős idősotthonokban kötelező 6 órás orvosi hozzáférés, 100 fő alatt 4 órás - minden nap, ezt "békeidőben" is nagyon alapvetőnek tartaná. Részletes szabályozást is készítettek minden szociális intézményi dolgozó számára, a betartatást pedig Müller Cecília fogja ellenőrizni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML