Úgy fogalmazott, tudja, hogy nehéz, de arra kér mindenkit: tanuljanak más országok példájából, vegyék komolyan a helyzetet, legyenek fegyelmezettek, tartsák be az előírásokat, és aki teheti, maradjon otthon.

Kiemelte,

"Magyarországon is tombol a koronavírus okozta világjárvány, aminek a neheze még csak most jön".

A járvány mindenki életét felborította: a diákok nem tudnak iskolába járni, emberek veszítik el a munkahelyüket, az idősek pedig el vannak szakítva a családtagjaiktól, ismerőseiktől - fejtette ki.

A kormányszóvivő megköszönte minden védekezésben részvevőnek az elmúlt hetek erőfeszítéseit, legyen szó egészségügyi és szociális dolgozókról, rendőrökről, katonákról. Ugyanígy köszönet illeti azokat is, akik ebben a helyzetben elvégzik a mindennapi élethez szükséges legfontosabb munkákat, továbbá azokat is, akik betartják a szabályokat és csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat.

Szentkirályi Alexandra aláhúzta, a kormány minden eszközt megragad, hogy az emberéleteket mentse. "Egyre több a fertőzött, egyre több az elhunyt, ezért is fontos, hogy még több időt nyerjünk" - mondta.

Országszerte készülnek a kórházak a tömeges megbetegedésekre, az egészségügyi és szociális dolgozóknak képzések indultak, folyamatos a további egészségügyi eszközök megrendelése.

A kormányszóvivő kitért arra is, a kabinet korlátlan anyagi eszközöket biztosít a koronavírus-járvány elleni védekezéshez: létrehozta a járványügyi és a gazdaságvédelmi alapokat. A járvány lassítása mellett ugyanis a gazdaságot is újra kell indítani, amihez szükség lesz a politikai pártok, az önkormányzatok, a bankok, a multinacionális cégek hozzájárulására is. Megemlítette, a kormány magán kezdte a takarékoskodást, eddig több mint 1300 milliárd forintot csoportosított át a minisztériumoktól a védekezésre.

Emlékeztetett, Orbán Viktor miniszterelnök korábban bejelentette, a kormány meghosszabbítja az érvényben lévő kijárási korlátozást, és ezt hetente felülvizsgálja. Erre azért van szükség, mert eddig tudtuk fékezni a járvány terjedését, de a megbetegedések száma biztosan nőni fog - mondta.

A kormányszóvivő szerint azért fontos a korlátozások betartása, hogy megfelelően fel lehessen készülni a fertőzöttek ellátására.

Felidézte, arról is döntés született, hogy az önkormányzatok húsvét alatt maguk dönthetnek szigorú intézkedések bevezetéséről, mivel az ünnep különösen kockázatos a vírus terjedése szempontjából.

Szentkirályi Alexandra - egy általa felolvasott kérdésre - elmondta, az idei húsvétkor le kell mondani a nagy családi összejövetelekről, valamint a barátok, ismerősök locsolásáról: a kormány mindenkit arra kér, hogy szűk családi körben, vagyis azokkal töltse az ünnepet, akikkel egyébként is együtt lakik.

Különösen fontosnak nevezte, hogy az időseket, krónikus betegeket se látogassák, hiszen rájuk különösen veszélyes a vírus. Hangsúlyozta: azonban figyelni kell arra, hogy senki se érezze magát egyedül, ezért a családtagokat érdemes gyakran felhívni.

A kormányszóvivő a külföldről hazatérőket arra kérte, hogy vonuljanak kéthetes, önkéntes házi karanténba. Emlékeztetett, a fertőzések gócpontjának számító országokból: Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezők automatikusan hatósági házi karanténba kerülnek.

Szentkirályi Alexandra azt kérte, senki ne próbálja meg kijátszani a kijárási korlátozást, mert ezen emberek élete múlik. Sportolásnál például próbáljanak 2 méternél is nagyobb távolságot tartani másoktól. Arra is kérte az embereket, hogy kerüljék a távolabbi kirándulásokat, például a Balatonra utazást, hiszen minden ilyen helyváltoztatás csak újabb lehetőség a fertőzés továbbadására. "Maradjunk a saját otthonunk környezetében" - tette hozzá.

Szólt arról is, azért van több autó az utakon, mert a kormány díjmentessé tette a parkolást az egész országban, hogy lehetőség szerint minél kevesebben utazzanak zsúfolt tömegközlekedési járműveken. "Ez nem azt jelenti, hogy lazítottunk volna a szabályokon" - mutatott rá.

A kormányszóvivő aláhúzta, a kabinet az ország történetében egyedülálló gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el. "senkit nem hagyunk ebben a helyzetben egyedül, minden eszközt megragadunk, amivel segíthetjük a magyar embereket, családokat és vállalkozásokat" - fogalmazott.

Kiemelte, a kormány céljai a válsághelyzetben sem változtak: "a munkában hiszünk, nem a segélyben". Hozzátette,

"2010-ben is így indultunk és harmadára csökkentettük a munkanélküliséget". "Egyszer már sikerült, ezért most is ezt az utat követjük".

Felidézte, a munkavállalók és a munkáltatók rövidített munkaidőben állapodhatnak meg, amennyiben a cég rendelésállománya 15-50 százalék közötti mértékben csökkent, az állam ekkor a teljes és a rövidített munkaidő közötti bér 70 százalékát pótolja ki. A kormányszóvivő ezzel összefüggésben azt kérte, hogy a munkavállaló töltse hasznosan a kieső időt: képezze magát, vagy végezzen más, a munkahelye szempontjából fontos tevékenységet.

A kormány több oldalról is segíti a családok megélhetését, a munkahelyek megvédése mellett az év végéig felfüggesztette a hitelfizetést és különböző bértámogatási intézkedéseket vezetett be.

Szentkirályi Alexandra elmondta, a kabinet a veszélyhelyzet idejére meghosszabbította a család- és gyermekvédelmi támogatásokat, szociális juttatásokat. Kérdésre példaként említette, hogy a családi pótlékra jogosultság nem a 2019-2020-as tanév utolsó napjáig, hanem a veszélyhelyzet megszűnése hónapjáig jár.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi