Kötelező maszk, kijárási korlátozás - kemény intézkedések több magyar városban

Az alábbi összefoglalóban szereplő településeknél jóval több helyen döntöttek a fentiekhez hasonló szigorításról. Az Országos Kereskedelmi Szövetség ugyanakkor kifogásolta az intézkedések egy részét, felhívva a figyelmet arra, hogy bizonyos helyeken ellátási nehézségek alakulhatnak ki.

A szombati üzletzárral kapcsolatban közölték: ezek a döntések döntő részben a munkavégzéshez, például meghibásodások javításához szükséges eszközöket, alkatrészeket árusító műszaki, építőanyag, vagy más alkatrészeket, valamint egyes mezőgazdasági cikkeket, továbbá az állateledelt kínáló üzleteket, és az ott vásárolni kívánókat érintik kellemetlenül.

Egyes önkormányzatok az üzletek dolgozóinak írják elő védőeszközök, arcvédő maszk és gumikesztyű használatát. Ezt központi előírás jelenleg nem teszi kötelezővé, így ez a helyi előírás ezekben az esetekben az OKSZ szerint a legjobb szándék ellenére sem kérhető számon az üzlet üzemeltetőjétől. Ráadásul ezeknek a védőeszközöknek a beszerzése akadályokba is ütközik.

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a közösségi oldalán jelentette be a saját hatáskörben elrendelt szigorításokat, amelyeket, mint írja, az tett lehetővé, hogy a kormány meghosszabbította a kijárási korlátozásokat és megadta egyben a polgármestereknek a jogot, az ezzel járó felelősséggel, hogy a húsvéti időszakra szigorításokat rendelhessenek el az általuk vezetett településekre.

Ezért a mai napon 14:00 órától április 13-án (hétfőn) 24:00 óráig a közterület használatára vonatkozó - az állami szabályokhoz képest - további szigorításokat rendelt el, és a a kedd utáni időszakra is tekintettel ajánlásokat fogalmazott meg a város első embere. A tíz pontban felsorolt szigorítások közé tartozik egyebek között:

Hétfő éjfélig Székesfehérváron a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell.

A közterület használatának tilalmát rendelte el a polgármester – egészségügyi szükséghelyzet kivételével – a 18 év alattiaknak 20 órától másnap reggel 6 óráig,

Közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább 10 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni.

Közterületeken kötelező a védőmaszk, vagy más az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete.

Szombathelyen kötelező a maszk viselése vagy az arc eltakarása egészen pontosan a Csónakázó-tó sétányán és a szigeten is, valamint a Sportligetben, a teljes Fő téren, illetve valamennyi közparkban is. A 18 évesnél fiatalabbaknak este 8 óra után ott sem mehetnek az utcára. Nemény András polgármester külön kiemeli, hogy tilos a fagylalt árusítása, és sportolni is egyedül lehet.

A döntések péntek 15 órától léptek életbe Szombathelyen és egészen hétfő 24 óráig maradnak érvényben.

Zugló polgármestere felszólította a zuglóiakat, csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat, és külön kérte, hogy a négynapos ünnep alatt ne menjenek a Városligetbe, sem más parkba. Horváth Csaba egyelőre nem tervez további szigorításokat, ha a kormányrendeletben meghatározott szabályokat mindenki betartja.

Csákváron Illés Szabolcs polgármester hétfő éjfélig a csákvári lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy állandó lakcímmel nem rendelkező személyeknek megtiltotta a város teljes területén az egyéni szabadidős sporttevékenységet és a szabadidős célú gyalogos közlekedést. Közterületen a helybeli, 65 év felettiek nem tartózkodhatnak, a 65 év alattiak háromnál többen nem lehetnek együtt, illetve szájmaszkot kell viselniük.

A városvezető általános boltzárat vezetett be, csak az alapvető élelmiszert árusító üzletek, trafikok, gyógyszertárak, benzinkutak lehetnek nyitva, továbbá lezáratta az összes kirándulóhelynél lévő parkolót.

Bicskén Bálint Istvánné polgármester bejelentette, hogy lezárták a város összes közparkját, közterületét.

Móron Fenyves Péter polgármester elrendelte, hogy minden kereskedelmi létesítményben és üzletben kötelező a szájmaszk használata. Emellett lezáratta a móri borutat Csókakő közigazgatási határáig, a Látóhegyi út és a tavak környezetét, a horgásztavakhoz vezető utakat.

Baranya megyében több, a Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő kedvelt kirándulóhelyet és települést zártak le a hosszú hétvégére, Árpádtetőn a Mecsextrém Park mellett található parkoló is zárva. Dunaújváros polgármestere, Pintér Tamás a húsvéti hétvégére a kijárási korlátozások szigorú betartatását kérte a rendőrségtől és a polgárőröktől, elsősorban a város frekventált helyein, beleértve a Duna-partot és a Szalki-szigetet.

Gárdonyban Tóth István polgármester bejelentette, hogy a Velencei-tavi strandokat lezárták, a partszakasz 14 parkolóját viszont nem, ugyanakkor a rendőrségtől és a polgárőröktől fokozott jelenlétet és a kijárási szabályok betartatását kérte.

Sukorón Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester lezáratta a közterületeken lévő parkolókat.

Pákozdon Kardos Ádám polgármester figyelemfelhívó táblák kihelyezéséről és a turistaútvonalak lezárásáról döntött. A Miskahuszár-szobor tulajdonosával egyeztetve a szobor környékét, valamint parkolóját ugyancsak lezáratta a látogatók elől.

Nagykanizsán Balogh László polgármester lezáratta a Csónakázó-tó parkolóit és az oda vezető utakat, az ott lakók, tulajdonosok, csak ellenőrzést követően mehetnek be a lezárt területre. A Mindenki Sportpályáját péntektől csak a futók használhatják, legfeljebb egyszerre húszan.

Keszthelyen Nagy Bálint polgármester a köztéri játszóterek használatán felül megtiltotta az egyéb, közterületen elhelyezett kültéri sporteszközök, valamint bármely szabadidős tevékenység végzésére szolgáló eszközök, berendezések használatát.

Kaposváron Szita Károly polgármester arról rendelkezett, hogy a város népszerű kirándulóhelyén, a Desedánál nem nyithatnak ki a büfék, a tó toponári oldalán nem használható a strand melletti, valamint a csónakházhoz vezető parkoló, a kaposfüredi részen pedig nem látogatható a kilátó és a játszótér. A kaposvári Városligetben a futókört továbbra is igénybe vehetik a sportolni vágyók, a város valamennyi sportpályáját azonban lezárták.

Szegeden Botka László polgármester döntése alapján a városban lakók legfeljebb egy órára hagyhatják el otthonukat sportolni, állatot sétáltatni, mindezt csak egyedül vagy az egy háztartásban élőkkel közösen tehetik.

Szentesen Szabó Zoltán Ferenc polgármester megtiltott minden összejövetelt, az egy háztartásban élőket és a munkájukat együtt végzőket leszámítva legfeljebb hárman lehetnek egyszerre egy helyen. Az üzletekben a dolgozók számára kötelező a szájmaszk és a kesztyű viselése, az üzlethelyiségekben öt négyzetméterenként legfeljebb egy vevő tartózkodhat, a kosarakat, bevásárlókocsikat és a bejárati ajtók kilincseit óránként fertőtleníteni kell.

Szolnokon péntek estétől háromnál több ember például nem csoportosulhat a köztereken, az utcán, a Tisza-, illetve a Zagyva-parti sétányokon, az üzletek, cukrászdák, dohányboltok előtt. A rendelet betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik. Először figyelmeztetnek, ha pedig többször előfordul a szabálysértés, legalább 5 ezer, legfeljebb 50 ezer forint helyszíni bírságot szabhatnak ki. Az Ady Endre úti és a Széchenyi piacon az árusokat is maszk viselésére kérik. Jövő keddtől a veszélyhelyzet végéig változik a két piac rendje, attól a naptól reggel 8 és 10 óra között látogathatják a piacokat a 65 évnél idősebbek.

Pomáz polgármestere, Leidinger István lezáratta a látogatók elől a kirándulóhelyeket, így nem látogatható a Szurdok, a Holdvilág-árok, az Oszoly, a Csikóváralja, a Kő-hegy, valamint a Gyopár-forrás.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy határozatlan időre meghosszabbítják a kijárási korlátozást, és hetente döntenek annak fenntartásáról. Egyúttal arról is döntött a kormány, hogy a polgármesterek további szigorító intézkedéseket vezethetnek be, egészen húsvéthétfő éjfélig. A számos kirándulóhely lezárását tartalmazó összefoglalónk itt olvasható.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás