Várhatóan csütörtök délután jelenti be a koronavírus elleni védekezés további lépéseit a miniszterelnök - a nap hírei

Várhatóan csütörtök délután jelenti be a koronavírus elleni védekezés további lépéseit a miniszterelnök. Kovács Zoltán kormányszóvivő közölte: Orbán Viktor részt vesz az operatív törzs reggeli ülésén, majd virológusokkal, járványügyi szakértőkkel egyeztetve jelenti be azokat az intézkedéseket, amelyeket a húsvéti ünnepek előtt szükségesnek tart a kormány. Karácsony Gergely a főpolgármester arra számít, hogy a kabinet a korlátozások megerősítéséről dönthet.

Újabb 11, többségében idős beteg hunyt el, ezzel 58-ra nőtt a koronavírus magyarországi halálos áldozatainak a száma. 895- igazoltan fertőzöttet tartanak nyilván. Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte: a fertőzöttek száma főként a sűrűn lakott területeken, vagyis a nagyvárosokban, valamint a határok mentén növekszik. Bejelentette, hogy ellenőrzést rendelt el az idősotthonoknál, mert egyes intézményeknél sérült az egészségügyi ellátás.

A családtámogatások a járvány miatt vészhelyzet idején is megmaradnak, ezeket a támogatásokat a jövőben is inkább bővíteni fogják, nem szűkíteni - mondta a családügyi államtitkár. Novák Katalin hangsúlyozta, hogy a családvédelmi akcióterv támogatásait ebben a helyzetben is sok ezer család vette igénybe.

Az ország éves jövedelmének minden ötödik forintja a védekezést szolgálja - jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte: 3 alapot hoznak létre, mintegy 2 ezer milliárd forint összegben. Szólt arról is, hogy a járvány elleni védekezés eszközeire 380 milliárd forintot fordított a kormány.

Az új eszköztárral a jegybank azonnali beavatkozási lehetőséget teremtett a gyorsan változó piaci körülmények között – mondta a nemzeti bank alelnöke. Nagy Márton közölte: már módosított feltételekkel vehető igénybe a növekedési kötvényprogram, az új növekedési hitelprogram pedig április 20-án indul.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének lemondását követeli a Demokratikus Koalíció. Az ellenzéki párt szerint Parragh László az ATV-nek nyilatkozva beismerte, hogy a kormány nem tudja, vagy nem akarja kezelni a válságot. Barkóczi Balázs szóvivő hozzátette: a DK úgy látja, ebben az országban mindenre van pénz, kivéve az embereket, a munkahelyeket és a kórházakat.

Átalakítja idei üzleti tervét a MÁV, mert a járvány miatt jelentős többletkiadásai vannak, és a bevételei is csökkentek. Homolya Róbert, a vasúttársaság elnök-vezérigazgatója elmondta: az utasforgalom átlagosan 80 százalékkal esett vissza és a pályahasználati díjbevételekben is kiesést jelent a teherforgalom 15 százalékos csökkenése.

Az Európai Unió csaknem 16 milliárd eurós célzott pénzügyi segítséget nyújt partnerországainak a koronavírus-világjárvánnyal szembeni védekezéshez. Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai biztos bejelentette: több mint 3,8 milliárd eurót irányítanak át a Nyugat-Balkánnak, valamint a keleti és déli közvetlen szomszédságban található országoknak.

A nem alapvető fontosságú unióba irányuló utazások korlátozásának meghosszabbítását kezdeményezi május 15-éig az Európai Bizottság. Brüsszel indoklása szerint hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy eredményesek legyenek a vírus továbbterjedése elleni intézkedések.

Londoni pénzügyi elemzők számításai szerint példátlan ütemben romlottak az év eleje óta a világgazdaság növekedési kilátásai az új koronavírus okozta világjárvány megfékezését célzó korlátozások miatt. Az Oxford Economics közölte: a globális hazai össztermék az idén 2,8 százalékkal csökken.

Lemondott az Európai Kutatási Tanács elnöke. Mauro Ferrari a döntését azzal indokolta, hogy csalódott a koronavírusra adott európai válaszban. Sérelmezte, hogy a tagállamok egyáltalán nem egyeztetnek az egészségügyi stratégiájukról, sem a járvány kezelésének finanszírozásáról.

Óva intette az Egészségügyi Világszervezet a kormányokat attól, hogy túl hamar oldják fel a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat. Hans Kluge, a WHO európai igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a járvány által leginkább sújtott 10 ország közül hét az európai térségben található.

A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési határidejének féléves meghosszabbítását kéri a Székely Nemzeti Tanács. A szervezet közleménye felidézi, hogy a szükséges egymillió aláírás összegyűjtéséhez már csak egy hónap áll rendelkezésre, miközben a járványhelyzet miatt leállt a papír alapú gyűjtés és összesítés.

Az Egyesült Államokban felfüggesztette az elnökjelöltségért folytatott kampányát Bernie Sanders. A vermonti szenátor döntésével szinte biztossá vált, hogy Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke lesz a Demokrata Párt jelöltje, és ezzel Donald Trump vetélytársa a novemberi elnökválasztáson.