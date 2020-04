Csütörtökön jelenti be Orbán Viktor, mi lesz a kijárási korlátozás sorsa

A Kossuth rádióban adott szokásos reggeli interjújában arról beszélt, hogy a döntésig még sok egyeztetés van hátra, többek között járványügyi szakemberekkel és rendőrökkel is. Kifejtette: tudja, hogy a kijárási korlátozás természetellenes, de "ha a kényszer rávisz, meg kell tenni."

Kovács Zoltán most egy Facebook-videóban a Karácsony Gergellyel és Szita Károllyal megtartott kormányülés szünetében arról beszélt, hogy szerdán Orbán Viktor további egyeztetéseket folytat, majd következik az operatív törzs ülése csütörtök reggel, valamint járványügyi szakértőkkel is egyeztet, és csütörtök délután alakítja ki álláspontját és jelenti be azokat a lépéseket, amelyeket a vírus elleni védekezésben szükségesnek gondolnak.

A kormányülés utáni sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester azt az álláspontot képviselte, hogy még egy hónapig fenn kell tartani a jelenleg fennálló korlátozásokat. "Természetesen a végső döntés a kormányé" - tette hozzá.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke pedig úgy fogalmazott: a maga részéről elégségesnek tartaná a jelenlegi intézkedéseket, de a jó idő hatására lazulást lát az embereknél, akik megjelennek a köztereken és az üdülőkben. Véleménye szerint legalább a mostani kijárási korlátozásokat fenn kell tartani, de hozzátette, a szigorítás sem lenne elvetendő ötlet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli veszélyhelyzet fenntartásával kapcsolatban kijelentete: “nem hetekről, hanem hónapokról beszélünk”.

A kijárási korlátozást Orbán Viktor március 27-én jelentette be a Kossuth rádióban, március 28-án vezették be, és jelenleg április 11-ig, nagyszombatig hatályos.

