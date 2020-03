Kiderült, hol lesz áramszünet, itt az ELMŰ listája

Mint arról az Infostart is beszámolt, a következő hetekben az ország és Budapest több pontján is áramszünetek várhatóak az Elmű-Émász hálózatán karbantartási munkálatok miatt. Ilyenkor előfordulhat, hogy az internetszolgáltatás is szünetel.

A karbantartási munkák március 24. és április 7. között számos települést érintenek, és akár 6 órán át is tarthatnak, így azoknak, akik otthonról dolgoznak érdemes felkészülniük. Az érintett utcákról, és a karbantartások várhatói időpontjairól az ELMŰ által közreadott listán tájékozódhatnak.

Nyitókép: Pixabay