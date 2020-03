Nincs élelmiszer-biztonsági kockázat a járvány kapcsán

Jelenlegi tudásunk alapján a koronavírus-járványnak nincs közvetlen élelmiszerbiztonsági kockázata, élelmiszerrel a jelenlegi információk alapján nem terjed a vírus - hangsúlyozta Bognár Lajos országos főállatorvos az InfoRádióban. Mivel nagyon sok új információ jelenik meg, ezért folyamatosan figyeljük az erre vonatkozó tudományos cikkeket és információkat. A magyar élelmiszer-előállításban, élelmiszerbiztonságban, ahogy az Európai Unióban is - függetlenül a koronavírus-járványtól - léteznek az élelmiszerbiztonsági közegészségügyi szabályok. Ezek szerint

csak egészséges munkavállaló állíthat elő élelmiszert, amit megfelelő orvosi igazolásokkal kell alátámasztania.

Ennek ellenőrzése a vállalkozások és a hatóság részéről is folyamatos. Ez biztosítja azt, hogy az élelmiszerbiztonság a járvány ellenére is magas színvonalon tudjon működni - tette hozzá az országos főállatorvos.

"Az étel házhoz rendelés élelmiszerbiztonság tekintetében nem jelent kockázatot, természetesen a higiéniai szabályokat fokozottan kell betartani.

Ezért is rendelt el a hatóság külön higiéniai célellenőrzéseket is, a kormányhivatalok állategészségügyi szakemberei mellett a Nébih szakértői is kiemelten figyelik az ilyen jellegű kockázatok kezelését" - nyomatékosította Bognár Lajos.

A dolgozóknak az élelmiszer-előállítás során is be kell tartaniuk az alapvető élelmiszerhigiénés szabályokat. Sok esetben szájmaszkot is használnak, és mindig védőruhában, védőkesztyűben dolgoznak, hiszen alapvető élelmiszerbiztonsági kérdés a munkavállalók egészségi állapota mellett a munkakörülmények megfelelő higiénés rendben tartása is - ismertette Bognár Lajos.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az áruszállítás folyamatos legyen, és ezáltal a termelés, illetve a fogyasztók kiszolgálása is - közölte az országos főállatorvos. Eddig sikerült ezt megoldani, és úgy gondolják, hogy a jövőben is biztosítani tudják. Ilyen helyzetekben természetesen felértékelődnek a helyi előállítású, beszerzésű élelmiszerek, hiszen közegészségügyi szempontból is csökken a kockázat, ha rövidebb az ellátási lánc.

"Bár az elmúlt hetekben jól láthatóan megnőtt az élelmiszerforgalom, ennek ellenére a kiszolgálás egyelőre folyamatos, és mindent megteszünk azért, hogy ez így is maradjon. Folyamatosan egyeztetünk az élelmiszeriparral. Emellett

az Agrárminisztérium is felállított egy operatív csoportot annak érdekében, hogy a felmerülő problémákat azonnal kezelhessük, és fenn tudjuk tartani a folyamatos élelmiszer-előállítást

- mondta Bognár Lajos. Magyarország jelentős élelmiszer-előállító ország, jelentős tartalékok is rendelkezésre állnak. Tehát szerinte az élelmiszer ellátást hosszú távon biztosítani tudjuk a feldolgozóiparral és a kiskereskedelemmel közösen.

Jelenlegi információink alapján nem jelent veszélyt a koronavírus az állatokra

- mondta a főállatorvos. Nincs ismert, bebizonyított emberről-állatra, állatról-emberre való terjedés. Éppen ezért a Nemzetközi Járványügyi Hivatal sem javasol külön állategészségügyi intézkedéseket. Természetesen az óvatosság nem árt, ezért fontos, hogy azért a kedvetelésből tartott állatainkat is megfelelő módon védjük, és lehetőség szerint beteg emberrel ne találkozzanak az állatok - tette hozzá Bognár Lajos.

