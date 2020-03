Orbán Viktor: a járvány nem egy-két hónapig fog tartani

A különleges jogrendben a demokráciában szokásostól eltérő intézkedéseket lehet bevezetni - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban péntek délután.

A kormányfő elárulta, törte rajta a fejét, mikor lehet bevezetni a rendkívüli jogrendet, mert "ez mégiscsak egy demokrácián túli állapot", amit két hétig lehet fenntartani, közben viszont kérdés, "meddig van rá szükség".

Megítélése szerint

az olasz góc tehet arról, hogy Európában így elterjedt a járvány,

viszont óvatosságra int a kínai helyzettel kapcsolatban, szerinte nincs vége ott a járványnak, csak túl vannak a csúcsponton. "Arra kell felkészülni, hogy még Kínában sem ért véget" - mondta.

Orbán Viktor leszögezte: a küzdelem hosszú hónapokig fog tartani a kínai minta alapján, nem pár hétig vagy egy-két hónapig, ezért "az élet át fog alakulni". "Lelki erő kell" a küzdelemhez - fogalmazott.

Leszögezte, "képesek vagyunk arra, hogy annyi embert mozgósítsunk, ami a járvány leküzdéséhez szükséges".

Megítélése szerint a magyar lakosság "felnőtt, fegyelmezett" magatartást tanúsít, sok krízis volt már, árvíz, vörösiszap, migráció, és amikor ő irányíthatta a válságkezelést, akkor "az emberek a bajban kiválóan teljesítettek".

Az iskolastopról

Az egyetemzárat azzal indokolta, hogy "sok a külföldi".

"Magyarországon sok tízezer külföldi diák van, nem véletlen, hogy az irániak körében ütötte fel a fejét a járvány" - ecsetelte a miniszterelnök.

A közoktatásban azért nem zártak be intézményeket, mert a gyerekek nincsenek veszélyben egyelőre.

"Ha bármilyen veszélyt látunk, új döntést fogunk hozni.

A lényeg, hogy minél kevesebb más emberrel érintkezzenek"

- indokolt a kormányfő, aki azt mondta, ha az iskolákat bezárják, akkor a tanévet le kell zárni, a tanárokat fizetés nélküli szabadságra kell küldeni. "Ezt akkor kell vállalni, ha a gyerekek egészsége a tét. De én azt gondolom, hogy várjunk."

A kormány célja az, hogy minél kevesebb áldozat, illetve fertőzött beteg legyen - húzta alá.

Migrációs veszély

Szerinte a migrációval kapcsolatos fertőzésveszélytől Magyarország védett, a határok az illegális migránsok számára zárva van.

A korábbi gyarmattartók "tanácsaiból" nem kér, Nyugat-Európa országai azt engednek be, akit akarnak, csak azt ne várják el, hogy ez legyen általános hozzáállás - utalt arra, hogy Afrika felől a migráció egy újabb "vonulata" indult útnak.

Hozzátette: egyedi megbetegedések vannak most Magyarországon, gócok nincsenek. "Még nem tartunk ott, de van dosszié, amit ki kell nyitni, ha igen" - mondta. A tömeges megbetegedésekkel kapcsolatban további dosszié is van. "Szerintem odáig el fogunk jutni, hogy lesznek csoportos megbetegedések. De most még azt a védvonalat erősítjük, amely az egyéni és csoportos megbetegedések között húzódik" - részletezte.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt