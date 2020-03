Ésszerűtlen változtatásokat vezettek be Magyarországon a MASZSZ szerint

Nemcsak a munkavállalók, hanem minden magyar, aki közigazgatási eljárásban valamilyen határozatot kap elesik attól a lehetőségtől, hogy ha ő azzal nem ért egyet, akkor fellebbezéssel élt, és egy második körös eljárással akár az igazát is ki tudja küzdeni. Ez most nincsen, hanem az van helyette, hogy bírósághoz lehet fordulni, és egy bizonyítási eljárás során tud majd érvényt szerezni a saját igazának - mondta az InfoRádiónak Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Szavai szerint ezek lehetnek családi ügyek, a gyeddel vagy a cseddel kapcsolatos kérdések, lehetnek nyugdíjmegállapítással kapcsolatos határozatok, lehetnek a földhivatalnál ingatlanügyi határozatok.

Ez a módosítás - amint azt az Infostart már korábban megírta - március elsejétől érvényes.

Eddig a fellebbezés egy egyszerű folyamat volt: megvolt a határozat, és volt egy bizonyos idő - általában két hét, vagy 30 nap -, amikor fellebbezéssel lehetett élni a határozatban foglaltakkal szemben, ami egy egyszerű űrlapkitöltéssel megtehető volt. Ekkor elindult egy másodfokú eljárás, és az újra kivizsgálta ezt az adott ügyet.

Ez most nincsen, csak a határozat, amit a bíróságon meg lehet támadni

- hangsúlyozta Kordás László.

Lényegesen lassabb lesz a folyamat, és lényegesen drágább is, hiszen nem árt, ha az ember mellett van egy jogász egy-egy ilyen ügy kapcsán, aki összeállítja és beadás előtt rápillant egy ilyen beadványra - hívta fel a figyelmet a szakszervezeti vezető. Vagyis sokkal problematikusabb, és sokkal több időt vesz igénybe az állampolgártól is.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a figyelemfelhívás mellett a jogsegély szolgálatán keresztül megpróbál segíteni azoknak az embereknek, akik hozzájuk fordulnak - jelentette be Kordás László. Megemlítette azt is, hogy a konföderációnak minden megyében van jogsegély szolgálata, és próbálják majd az ügyek számához igazítani az ügyfélfogadási időt is. Lényegében tanácsadással tudja segíteni a hozzájuk fordulókat a MASZSZ.

Nem volt észszerű bevezetni ezt a módosítást - nyomatékosította Kordás László, hozzátéve, hogy

lesz még olyan időszak, amikor visszajön a fellebbezés lehetősége, mert ez így nagyon nagy terhet ró majd a bíróságokra,

és azokra is, akik ezekkel az ügyekkel foglalkoznak majd.

