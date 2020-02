Kiemelten ellenőrzik a mobilszolgáltatókat Magyarországon

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság alapvetően felügyeleti hatóság az elektronikus hírközlési és a postai piacon, és az ellenőrzés módszertana egyrészt terv szerinti, másrészt pedig eseti ellenőrzést tartalmaz, utóbbit hivatalból, kérelemre, vagy bejelentés alapján. Most a terv szerinti ellenőrzések listáját tette közzé a hivatal - mondta az InfoRádiónak Karl Károly, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlés-felügyeleti főosztályvezetője.

Az idén három alapvető körre összpontosít majd az NMHH:

a mobiltelefon szolgáltatás, a helyhez kötött vezetékes szolgáltatások - akár telefon, akár műsorterjesztés -, és a postai szolgáltatások.

Részben kockázati típusú ellenőrzést terveznek a legnagyobb előfizetői számú szolgáltatókkal többet kell foglalkozni a főosztályvezető szerint. Másrészt pedig tapasztalataink vannak, kérelmek, panaszok, korábban lefolytatott vizsgálatok alapján, hogy mik azok a területek, amelyek érzékenyek ebből a szempontból, akár a jellemző hibák, akár az előfizetők jogait erősen érintő jellegük miatt.

Az elmúlt években előfordultak hálózatsemlegességgel kapcsolatos ügyeink is, de ha jól emlékszem bírságokra nem került sor - mondta Karl Károly. Ellenben az általános szerződési feltételek szabálytalansága miatt többször is élt a bírságkiszabással a hatóság, valamint a szolgáltatók gyakorlati eljárásainak vizsgálata során is többször találkoztak problémákkal.

Vannak olyan törvény, vagy jogszabály által védett alapvető előfizetői jogok, mint a szolgáltatás hozzáférési pont létesítése, az áthelyezés, átírás, a korlátozás megszüntetése - ezek a szerződés alapvető sarokpontjainak a védelmét szolgáló előírások, amelyek ellenőrzésekor többször tapasztaltak problémákat. Ezeket a sarokpontokat a jogszabály például kötbérfizetéssel is védi, vagyis ezek nem teljesítése esetén a szolgáltató automatikusan - tehát kérni sem kell - kötbér fizetésére köteles.

Ezek ellenőrzése során látszott, hogy ezek érzékeny pontok, ezekkel foglalkozni kell - tette hozzá Karl Károly.

