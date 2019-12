Tóth Barnabás: Két filmet láttam a másik kilencből, nem is merek többet megnézni

A listán szerepel még a cseh Festett Madár (The Painted Bird), az észt Truth and Justice, a francia Nyomorultak (Les Misérables), az észak-macedón Mézkirálynő (Honeyland), a lengyel Corpus Christi, az orosz Beanpole, a szenegáli Atlantics, a dél-koreai Élősködők (Parasite) és a spanyol Fájdalom és dicsőség (Pain and Glory) című film.

Az Akik maradtak F. Várkonyi Zsuzsa Férfiidők lányregénye című könyve alapján készült Hajduk Károly és Szőke Abigél főszereplésével. A forgatókönyvet Tóth Barnabás és Muhi Klára írta, az operatőr Marosi Gábor, a vágó Mógor Ágnes volt, a producerek Mécs Mónika és Mesterházy Ernő.

Tóth Barnabás számára hatalmas öröm, nagy meglepetés és meghatottság, hogy filmje szerepel az Oscar-díjra esélyes művek szűkített listáján. A filmrendező szerint azonban a pontos érzések kialakulása és a „dolgok helyrekerülése” csak hónapok, ha nem évek után történik meg. Mint fogalmazott,

az, hogy tavaly a Susotázs című kisfilmjét, idén pedig az Akik maradtak című alkotást is beválogatták, felfoghatatlan öröm.

Ez az egész stáb és a szereplők számára is egy nagy lehetőség akár további munkákra, ami külön büszkévé teszi a rendezőt.

A film sikerének titka a rendező szerint talán az, hogy egyszerű eszközökkel próbál elmesélni egy emberi történetet, ahol az érzelmek dominálnak. Alapvetően pozitív kicsengése van, ezáltal könnyű azonosulni a szereplőkkel és az érzéseikkel.

Tóth Barnabás szerint az idei mezőny valamennyi alkotása komoly érdemek miatt szerepel az esélyesek között. Vagy a film zseniális, vagy a forgalmazója, sajtósa nagyon jól dolgozik – fogalmazott az InfoRádiónak a rendező. Hozzátette, az olyan forgalmazók mellett, mint

a Netfix, az Amazon és a Sony Classical, ők kishalnak számítanak, egy Dávidnak a Góliátok között.

„Kettőt láttam a másik kilencből, mindkettő remek, nem is merek többet megnézni” – mondta a versenytársak alkotásairól Tóth Barnabás.

Mindazonáltal sikernek könyveli el már a mostani kiválasztást is, ami, mint hangsúlyozta, ez még nem Oscar-jelölés, most még csak egy szűkített listáról van szó. Jelölt majd csak öt alkotás lesz, és arra az ötös listára még január 13-ig várni kell. Tóth Barnabás reményei szerint azonban már ez is egy nagyobb lökést fog jelenti a film számára forgalmazás szempontjából a nemzetközi és hazai közegben egyaránt, hiszen

az itthoni mozikban még látható, legalábbis a pesti művészmozikban,

így a mostani hírhullám újabb nézőket csábíthat be az előadásokra. Ha pedig valóban jelölt lesz, az újabb lendületet jelenthet majd, ami persze pozitívan befolyásolja általában egy film nemzetközi értékét is, akár a forgalmazásról, akár a reklámozásról beszélünk – magyarázta a filmrendező.

Az Akik maradtak című filmnek az Oscar-gáláig még számos meghívása van, legközelebb Jeruzsálemben, majd két hét múlva egy Palm Springs-i filmfesztiválon, Kaliforniában vetítik, azt követően pedig tovább turnézik a tengerentúlon, például Floridában és San Franciscóban. Tóth Barnabás elmondta, hogy noha jelenleg mindent háttérbe szorít a film, minden meghíváson nem tud személyesen ott lenni, viszont az bizonyos, hogy a következő két-három hétben minden meg fog tenni annak érdekében a forgalmazóval és producerekkel közösen, hogy továbbmenjen a film.

Hatalmas siker a filmnek és a hazai filmművészetnek

A film elkészültét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011-ben életre hívott támogatási programja, a Magyar Média Mecenatúra támogatta. Kollarik Tamás, a program ötletgazdája gratulált Tóth Barnabás rendezőnek és a film alkotóinak a rangos elismeréshez.

„Hatalmas siker ez egy olyan filmnek, ami alapvetően nem moziforgalmazásra készült, költségvetése pedig eltörpül a nagy európai vagy amerikai filmeké mellett.

A több száz komoly díj, a Mindenki Oscar-díja, a Trezor Nemzetközi Emmy-díj jelölése után ez egy újabb hatalmas elismerés a magyar filmművészetnek és a Mecenatúra programnak egyaránt” – fogalmazott Kollarik Tamás, aki emlékeztetett: az NMHH 2011 óta több mint 12 milliárd forinttal járult hozzá csaknem 1400 kortárs magyar alkotás létrejöttéhez. A programban támogatott filmek több mint 400 rangos hazai és nemzetközi díjat és elismerést gyűjtöttek be az évek során, de a legfontosabb siker a több millió magyar néző elérése, szórakoztatása volt.

Öregbíti a magyar film jó hírét

Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos is gratulált a sikerhez. „Az Akik maradtak a legjobb tíz nemzetközi film között versenyez a Oscar- jelölésért, öregbíti a magyar film jó hírét, ismét a hazai filmiparra irányul a nemzetközi figyelem. Kormánybiztosként személyesen is és a Filmalap anyagilag is támogatja a magyar film Oscar-kampányát. Óriási öröm, hogy ismét a legjobbak közé került egy magyar alkotás” – fogalmazott Káel Csaba.

A legjobb nemzetközi – korábban legjobb idegen nyelvű – film kategóriájában 1956 óta ad át Oscar-díjat az amerikai filmakadémia. Eddig két magyar film, a Szabó István rendezésében készült Mephisto és a Nemes Jeles László rendezte Saul fia diadalmaskodott ebben kategóriában. A jelölteket január 13-án ismertetik, a 92. Oscar-gálát 2020. február 9-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban.

Nyitókép: Forrás: magyar.film.hu