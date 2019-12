Tóth Bertalan: egyre durvább a magyar közélet, egyre durvábbak a módszerek

2021 lehet az előválasztások éve, akkorra lehet közös ellenzéki miniszterelnökjelölt és program – mondta Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. "Már most el kell kezdeni előkészíteni. És például itt is érdemes a civileket bevonni, hiszen, ha megnézzük a budapesti előválasztást, ott is beszálltak a szervezésbe" – emlékeztetett. – "Azt gondolom, hogy

a civil kontrollt, a civil felügyeletet a pártoknak biztosítaniuk kell.

Tehát, egyrészt a jelöltkiválasztásnak el kell kezdődnie, annak a rendszerét ki kell találni, és el kell kezdődnie a választási program összeállításának” – foglalta össze.

Az MSZP elnöke hangsúlyozta, hogy

egy az egy elleni felállást kell megteremteni, vagyis, hogy minden fideszes jelölttel szemben csak egy ellenzéki jelölt induljon.

Úgy vélte, hogy az önkormányzati választáson megdőlt a Fidesz legyőzhetetlenségének a mítosza, az ellenzéki összefogás erői az önkormányzatokban most bebizonyíthatják, hogy képesek kormányozni.

„Azt tudom mondani, hogy azt a sok politikai ellentétet, ami közöttünk fennállt, félre tudtuk tenni az ország érdekében. Meggyőződésem, hogy ez is egy nagyon komoly példamutatás. Az, hogy az MSZP is együttműködik, korábban is együttműködött és a jövőben is együttműködünk majd a Demokratikus Koalícióval, ahol ugye a mi volt pártelnökünk ül, meg a volt kormányfőnk, és bizony

vannak súrlódások – jegyezte meg. – De mint mondtam, ezzel nincs gond, mert a vita előre visz.

Mégis, van egy közös ügyünk: Magyarország, és ebben a közös ügyben félre tudjuk tenni a vélt vagy valós sérelmeket, amik akadályozzák azt, hogy fölszabadítsuk ezt az országot” – tette hozzá.

Tóth Bertalan szerint nincs titkolnivalójuk

Az MSZP elnöke a Molnár Zsoltot és Őrsi Gergelyt érintő ügyre utalva úgy vélte: az ellenzéki politikusok egyre durvább, lejárató támadásokra számíthatnak. Tóth Bertalan szerint a két szocialista politikusnak nincs titkolnivalója, ezért büntetőfeljelentést tettek a rendőrségen.

„Ez egy teljesen alaptalan vádaskodás, egy nagyon-nagyon aljas zsarolás.

Ugye azt a hullámot próbálja meglovagolni, ami a győri Borkai-ügyben keletkezett, de ez teljesen egyértelműen alaptalan – hangsúlyozta. – Egyre durvább a magyar közélet, egyre durvábbak a módszerek, ennek vagyunk sajnos a tanúi.”

Egy Angyal Ügyvédje nevű új blog ellenzéki politikusok kábítószer-, szex- és korrupciós ügyeiről ígért leleplezést, ha Őrsi Gergely II. kerületi polgármester és Molnár Zsolt szocialista pártigazgató nem távozik a közéletből. Tóth Bertalan pártelnök az InfoRádió Aréna című műsorában úgy vélte: lesznek még hasonló politikai jellegű támadások, ezekre nem lehet előre felkészülni.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba