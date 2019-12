Egy most vasárnapi választáson nem sok párt rúghatna labdába

Az önkormányzati választások éjszakáján nagyon sokan Budapestre, illetve a nagyvárosokra figyeltek, éppen ezért az eredmény egy kicsit csalóka volt, miután a teljes választási eredményekből az tűnt ki, hogy Fidesz–KDNP jelöltjei 53 százalékot szereztek – jegyezte meg elöljáróban Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet munkatársa az InfoRádiónak nyilatkozva. A kutatási igazgató szerint ez azért is fontos, mert nagyságrendileg jelenleg is ez a helyzet: bár Budapesten egy összevont ellenzéki vezetést lehet továbbra is tapasztalni, de országos szinten a Fidesz–KDNP 52 százalékon áll, míg az összevont ellenzék 44 százalékon.

A szakember megfogalmazása szerint egész évben szinte stagnált a politikai pártoknak az erősorrendje, ennek értelmében egy most vasárnap esedékes választáson – az önkormányzati választás eredményeiből kiindulva, az ellenzéki táborok eredményeit összeadva, és a Fideszével összevetve –, körülbelül 120 mandátumot, esetleg kicsivel többet tudhatna magáénak a kormányoldal, amivel ugyan nem lenne meg a kétharmada a Fidesz–KDNP-nek, de bőven az abszolút többséget tudná képviselni az Országgyűlésben. Ugye a 134 a „bűvös határ” – emlékeztetett Nagy Dániel, aki szerint

2022-ben inkább az abszolút többség megszerzése lehet majd a célpontban,

amit reálisnak is tart a kormánypártok számára.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából az is kiderült, hogy a hét ellenzéki erőt magában foglaló kormánykritikus oldal támogatottsága összességében 44 százalék. Az erősorrendet hónapok óta a parlamenti képviselettel nem rendelkező Momentum Mozgalom vezeti, ők 11 százalékot szereznének listán. Rajtuk kívül egyedül a Demokratikus Koalíció, amely két számjegyű (10 százalék) eredményt tudna felmutatni a felmérés alapján, míg a Jobbik 9 százalékot, tehát látható, hogy nagyon nagy a verseny az ellenzéki oldalon, jegyezte meg a kutatás vezetője.

A mérésből az is kitűnik, hogy ha most hévégén lennének a választások, és az MSZP és a Párbeszéd hasonló konstrukcióban futna neki a megmérettetésnek, mint korábban, akkor a 10 százalékos bejutási küszöb vonatkozna rájuk, amit nem lennének képesek megugrani és a 7 százalékos eredményükkel kiesnének a parlamentből. Hasonló problémával küzd a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, az LMP és a Mi Hazánk Mozgalom is, akik az 5 százalékot nem tudnák elérni – ismertette a Nézőpont Intézet munkatársa.

