Van egy negyedik jelentkező is Győr élére

2020. január 26-án tartanak új választást Győrben, mert bár Borkai Zsolt megnyerte az önkormányzati választást, de belebukott egy szexbotrányba és korrupciós vádakba.

A Fidesz Dézsi Csaba András kardiológust indítja, az ellenzéki pártok összefogása pedig Pollreisz Balázst, az MSZP városi elnökét. Ismert induló volt még Ábrahám Róbert budapesti vlogger.

Hozzájuk csatlakozott Balla Jenő független önkormányzati képviselő - írta meg az Azonnali. A portálnak az Összefogás Győrért Egyesület színeiben induló Balla azt mondta, mostanra bebizonyosodott, hogy ők az egyetlen „100 százalékosan” civil szervezet a városban, most derülhet tehát ki csak igazán, hogy mennyire támogatják a civileket Győrben. Az októberi referendumon indult a Civilek Győrért is, de ők már bejelentették, hogy most nem lesz jelöltjük.

Nyitókép: Facebook/Összefogás Győrért