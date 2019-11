Nyugdíjemelés: "a bérekhez képest már nem ollónyílás van, hanem szakadék"

A nyugdíjemelés jelenlegi számítását tartja az egyik legnagyobb, tagságukat érintő problémának a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). Erről Juhász László, a hét nyugdíjasszervezetet tömörítő tanács elnöke beszélt, hozzátéve, hogy közel egy évtizede a Bajnai-kormány megváltoztatta a bérkövető nyugdíjemelés rendszerét.

"Ennek a hivatkozási alapja akkor az volt, hogy egyrészt válság van, másrészt pedig, hogy az IMF-hitel felvételének ez az egyik kitétele. Nos, én úgy tudom – fogalmazott Juhász László –, hogy a válság régen elmúlt, már el is felejtettük, az IMF-et pedig egyenesen kipateroltuk az országból, a hitelt pedig visszafizettük. Akkor

mi indokolja, hogy ezt a nyugdíjasok számára rendkívül hátrányos módszert fenntartjuk majdnem egy évtizede? Erre szerintem nincsen válasz."

Ennek a hatása az, hogy miközben az elmúlt 6-7 évben volt 60 százalék bérfejlesztés, a nyugdíjasok az inflációkövetés miatt 20 százalék emelést kaptak - tette hozzá a NYUSZET elnöke.

Ez további egyenlőtlenséget és problémákat is okoz – folytatta –, mert a nyugdíj az utolsó nettó keresethez igazodik, annak bizonyos százaléka, és miután a bérek dinamikusan nőnek, így az induló nyugdíjak is örvendetesen magasabbak. Vagyis a 4-5 évvel korábban nyugdíjba mentek nyugdíja rendkívül lemarad a friss nyugdíjasokéhoz képest is. Tehát, a nyugdíjas társadalmon belül is feszültséget generál ez a dolog – magyarázta az elnök.

Ha bérkövetés lenne, legalább részben, akkor ez megoldásnak bizonyulna.

Egy tavalyi számítás szerint, ha csak 25 százalékban figyelembe vették volna a bérkiáramlást, pont dupla lett volna a nyugdíjemelés, mint ami megvalósult az elmúlt évben - fejtette ki.

A bérekhez képest már nem ollónyílás van, hanem szakadék - hangsúlyozta Juhász László.

Nyitókép: Pixabay