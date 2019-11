Fontos döntés hoz ma a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai vb ügyében

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az, hogy a csepeli és a ferencvárosi képviselő-testület is támogatta a sporteseményre vonatkozó kormányzati elképzeléseket, azt jelzi, hogy elhárultak az akadályok a megrendezés elől. Ugyanakkor Gulyás Gergely hozzátette: természetesen várják a Fővárosi Közgyűlés állásfoglalását is, és áttekintik majd, milyen javaslatokkal él a fővárosi testület.

"Itt nem csupán egy stadionról van szó, hanem egy 44 hektáros zöld beruházásról is, amely ma még elképesztő állapotban lévő, használhatatlan, de kiváló fekvésű terület" – mondta a miniszter a múlt heti Kormányinfón. Most úgy nyilatkozott, hogy a kormány javaslatoknak tekinti azokat a feltételeket, amelyeket a ferencvárosi képviselő-testület megfogalmazott, de szerinte "a ferencvárosi testület javaslataival nyitott kapukat dönget".

"Ferencváros olyan feltételeket támasztott, amelyek a kerület és a főváros minden lakosának garanciákat ad arra, hogy ez a beruházás minden budapesti javát szolgálja" – mondta Baranyi Krisztina. Ferencváros polgármestere ide sorolta az úgynevezett rozsdaövezetek helyzetét, illetve hogy egy ilyen területre akár az Országos Széchényi Könyvtár is költözhetne. Ezenkívül fontos a Nagyvásártelep műemléki megőrzése, és a diákváros fejlesztése, amely szerinte nagyban enyhíthetne a lakhatási válságot. A városrész vezetője beszélt arról is, hogy fontos lenne a Ráckevei-soroksári Duna-ág vízminőségi állapotának javítása a meder kotrásával.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint nekik nem javaslataik, hanem feltételeik vannak. "Az én feltételeim a budapestiek feltételei, nem javaslatok, hanem feltételek, amelyeket a kormánynak akceptálnia kell annak érdekében, hogy az atlétikai világbajnokság mindannyiunk közös ügye legyen" – mondta a városvezető.

A főpolgármester feltételei között szerepel, hogy az Egészséges Budapest Program meglévő forrásaihoz a kormány adjon még 50 milliárd forintot további képalkotó berendezések beszerzéséhez; a második szempont, hogy növeljék a zöldfelületeket, induljon meg a csepeli Nagyerdő-projekt, és a csepeli területen ne valósuljanak meg élsportberuházások. Azt is feltételül szabta, hogy olyan beruházást szeretnének látni a Duna-parton, amely nemcsak az élsportot, illetve egyszeri alkalmat szolgál, hanem tömegsport- és kulturális rendezvényekre is alkalmas. Feltétel az is, hogy a beruházással összefüggő minden szerződés legyen nyilvános; továbbá a kormány tartsa fenn elkötelezettségét a fővárosi közlekedési beruházások ügyében.

Ezekről a feltételekről a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén előterjesztés formájában szavaz majd.

További ügyek Az ülésen döntenek a parkolási szabályok változásáról is. A várakozóhelyektől a mostani 75 méter helyett 250 méterre kell elhelyezni automatát, azzal a megkötéssel, hogy 75 méteren belül el kell helyezni egy információs táblát.



Határoznak arról is, hogy téli krízisellátás biztosítása címen 47 millió forintot különítenek el a hajléktalanellátás szempontjából kiemelten kockázatos időszakra az éjjeli menedékhelyek soron kívüli, intenzív és koordinált élősködő-mentesítésére, a mozgáskorlátozott hajléktalan emberek elhelyezését segítő akadálymentesítésre, az aktív lábadozó férőhelyszám bővítésére, és az alacsonyküszöbű férőhelyek többletkiadásaira.

