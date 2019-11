Karácsony Gergely öt feltételt szabott az atlétikai vb támogatásáért

Már szövegezik az a megállapodástervezetet, amelyben a főváros azt rögzíti, hogy milyen feltételek mellett támogatja a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezését – jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester, aki a választás előtt azzal kampányolt, hogy nem épül több stadion Budapesten, most arról beszélt, hogy hallotta azoknak a sportolóknak, díszpolgároknak a szavát, akik a vb megrendezése és a stadion megépítése mellett érveltek, de hallja azokét a budapestiekét is, akik normális egészségügyet szeretnének a városban.

Karácsony Gergely ismertette azokat a fő szempontokat, amelyekben a kormány partnerségére építenek:

A következő öt évben a kormány biztosítson 50 milliárd forintot az alap- és járóbeteg-ellátás fejlesztésére az Egészséges Budapest program részeként a kerületekben, az eddigi támogatáson felül. A csepeli területen ne valósuljanak meg élsportberuházások, hanem kezdődjön meg a város új tüdejének kialakítása. Olyan beruházás épüljön a területen, amely nemcsak az élsportot és nem az egyszeri alkalmat szolgálja, hanem létesüljön egy nyitott atlétikai centrum, amely a ferencvárosi emberek életét is jobbá teheti. Minden szerződés legyen nyilvános, a közpénzeket átláthatóan költsék el. A korábban a kormány és Tarlós István akkori főpolgármester között született megállapodásban rögzített közlekedési beruházásokban a kormány tartsa fenn az elkötelezettségét.

A főpolgármester elmondta, azt kérik a kormánytól, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntése után ezeket a szempontokat a Fővárosi Közfejlesztési Tanácsban beszéljék meg, és még az idén szülessen meg a döntés. A főpolgármester még hétfőn beszél Sebastan Coe-val, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével, aki éppen most sürgette a döntést az ügyben, és az év végéig kér tőle türelmet.

Karácsony Gergely szerint a javaslat bírja közgyűlési többség és a ferencvárosi képviselő-testület támogatását. Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere közölte, hogy a helyieknek nem az az érdekük, hogy újabb sportlétesítmény épüljön Ferencvárosban, mert ott a Groupama Aréna és épül a kézilabdaaréna is, ezért szabtak feltételt a támogatáshoz. Olyan szabadidőközpontot támogatnak, amely a vb után teljesen megnyitható, és mindenki által használható, és nem csak sportcélokra.

A főpolgármester egy kérdésre válaszolva azt nem jelentette ki, hogy ha nem teljesíti a kormány a feltételeket, akkor nem lesz Budapesten atlétikai világbajnokság, inkább azt emelte ki, hogy szerinte miért jogosak a budapestiek követelései. Szerettek volna helyi népszavazást is kiírni a kérdésben, de nincs elég idő arra, hogy kikérjék a budapestiek véleményét.

Budapest tavaly kapta meg a 2023-as vb rendezésének jogát, jelenleg ugyanakkor még nem lehet tudni, hogy a főváros új vezetése hozzájárul-e a vb-hez szükséges stadion megépítéséhez.

Karácsony Gergely főpolgármester a hónap elején, miután részt vett a kormányülésen, az atlétikai stadion építéséről és a világbajnokságról közölte: azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosi önkormányzat részletesebben tudjon tájékozódni a beruházásokról, és a kabinet várja meg a közgyűlés november végi ülését.

Múlt hétfőn a Magyar Atlétikai Szövetség – konkrétumok nélkül – pozitívnak és előremutatónak értékelte a találkozót a főpolgármesterrel.

