Újabb helyek fogadnák be a dél-budai szuperkórházat

Aradszki András - aki Pest megye 1. számú választókerületének, többi között Érd egyéni országgyűlési képviselője - rámutatott: a dél-budai centrumkórházra vonatkozó, előkészítés és kivitelezés alatt álló kormánytervezet megvalósítása kétségessé vált az október 13-i önkormányzati választás után.

Kiemelte:

1,2 millió embert látna el az új egészségügyi intézmény, amely nemcsak a fővárost, hanem az agglomeráció dél-nyugati régióját is érintené.

Az új kórház egykapus rendszerű, 24 órás sürgősségi ellátást, gyermek- és felnőttellátást is biztosítana, és az intézményen belül közel 300 ágyas gyermekrészleg működne. A kórházat úgy tervezték, hogy akár katasztrófa helyzetben is megfelelő egészségügyi ellátást nyújtson.

Kitért arra is, hogy az új intézményben általános műtőt, egy robotsebészeti műtőt, valamint hibrid műtőt is kialakítanának. Mind műszakilag, mind ellátásbiztonság szempontjából éllovas, az ország számára is kulcsfontosságú intézmény lenne - mutatott rá.

Megjegyezte: az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően csökkennének a betegutak is.

A KDNP-s politikus azt mondta: az érintett választókerületekben élők joggal várják el, hogy magas színvonalú, jó közösségi kapcsolatokkal rendelkező és jó minőségű kórházi ellátásban részesüljenek.

Csenger-Zalán Zsolt - aki Pest megye 2. választókerületének, többi között Budakeszi és Budaörs egyéni országgyűlési képviselője - kifejtette: az új kórház három autópálya - az M7, az M1 és az M0-ás - találkozásánál épülne meg, de az M0-ás körgyűrű miatt gyakorlatilag az egész ország elérhetővé válna. Tömeges baleseteknél pillanatok alatt a kórházba érnének a mentők, anélkül, hogy a városi dugókon át kellene vergődniük.

Feltette a kérdést, hogy miért próbálja Budapest és a XI. kerület új vezetése arra kényszeríteni az agglomerációban élőket, hogy hosszasan utazzanak budapesti kórházakba, növelve a légszennyezést és a dugókat is.

Emlékeztetett: korábban zöld koncepciót hirdettek meg, zöld Budapestről, kórházakról, méltatlan egészségügyi helyzetről beszéltek az ellenzék képviselői. Eközben a kormány az Egészséges Budapest programra 700 milliárd forintot tervezett, éppen a kórházak és az egészségügyi rendszer reformja érdekében. Ennek nagyon jelentős projektje a dél-budai szuperkórház - fűzte hozzá a fideszes politikus.

Szerinte sem a Szent Imre kórház, sem a Szent János kórház fejlesztésével nem megoldható a mostani helyzet

- jegyezte meg Csenger-Zalán Zsolt.

Arra a kérdésre, hogy a XXII. kerület befogadná a szuperkórházat, a fideszes képviselő azt mondta: örömmel és köszönettel nyugtázzák, ugyanakkor ez elképesztő időbeli csúszást okozna, és a kerület a közösségi közlekedéssel való megközelítése is nehézkesebb.

Aradszki András felhívta a figyelmet képviselőtársa Simicskó István (KDNP) petíciójára, amelyet a szuperkórház érdekében indított.

Megjegyezte: ha úgy alakulna, választókerületeik is készen állnak a kórház befogadására.

Nyitókép: Pexels.com