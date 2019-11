Meglepő részletek Gothár Péter zaklatási ügyében

A lap információi szerint a Budapesti Operettszínháztól két éve távozni kényszerült Kerényi Miklós Gábor több színművészt megkeresett az utóbbi időben, hogy szerepeljenek a Szegedi Szabadtéri Színház egyik jövő nyári bemutatójában. A Katona József Színház művészei közül többen bizonytalanok voltak, hogy vállalják-e a felkérést, ezértszínészfórumot hívtak össze, hogy megbeszéljék, szabad-e a rendezővel együtt dolgozni annak ismertté vált zaklatásos ügye után. Egy táncos, Maros Ákos ugyanis azt állította, hogy Kerényi vállfával fenyítette meg.

A megbeszélésen az egyik színésznő megszólalt, "hogy

talán előbb a saját házunk táján kellene rendet tenni"

- értesült a Blikk. Ekkor derült ki mindenki számára, hogy Gothár Péter zaklatta a művészt.

A vezetőség ezek után hívta össze a vizsgálóbizottságot, amely megállapította, a Nemzet Művésze „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival”. Gothárt azonnali hatállyal kirúgták, nevét is eltávolították a teátrum oldaláról, ahogyan levették a Hóhérok című előadását is. A másik három darab, amelyet ő rendezett, viszont marad még műsoron, ám tavasszal nem lesz új Gothár-bemutató – közölte a Katona sajtófőnöke, Kazimir Annamari.

Gothár Péter nyáron leforgatott filmjét, a Hét kis véletlent bemutatják így is, a tervek szerint.

Elkészült az első kópia a filmből, amelynek a bemutatóját eleve tavaszra, de még inkább őszre tervezzük – mondta Pataki Ági, a film egyik producere, aki nem tudja, befolyásolja-e a bemutatót az, ami az elmúlt napokban történt, illetve ami kiderült a rendezőről.

Nyitókép: szinhaz.org