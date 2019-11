Lázár János füstölög: elmaradott az ország

Nem arról kell beszélni, hogy hány kórház van az országban, melyiknek mennyi az adóssága, hanem arról, hogy az emberek mit tehetnek egészségük megőrzéséért – mondta Lázár János, a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos egy dohányzásellenes konferencián.

A korábbi kancelláriaminiszter kiemelte, Magyarországon az unió átlagánál is jóval többen halnak meg a daganatos betegségekben. Arról is beszélt, hogy még az ingyenes mellrákszűrőprogramban is csak az érintettek fele jelenik meg. Szerinte ha az állam más daganatok szűrésének lehetőségét is megteremtené,

meg kell emelni a járulék összegét azoknál, akik ezeken nem vesznek részt.

"Semmilyen más eszköz nincs az állam kezében, mint a társadalombiztosításon keresztüli jutalmazás vagy szigorítás, annak érdekében, hogy a magyar lakosság legalább hetven százaléka a szűrővizsgálatokon megjelenjen. Enélkül a szűrővizsgálatoknak nincs értelmük" – mondta Lázár János.

Lázár János szerint az ország el van maradva a népegészségügyi programok terén, és megismételte:

füstmentessé kell tenni az országot.

A volt miniszter a nemdohányzók védelmében korábban intézkedéscsomagot is készített. Megtiltaná az autókban és a társasházak közös területein való rágyújtást, egyes korosztályoknak pedig a dohánytermékek vásárlását.

A korábbi tárcavezető a dohánykereskedés szabályain is szigorítana. Javaslatait most tárgyalja az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága. A tervezet szerint csökkentenék dohányboltnyitáshoz szükséges koncessziók számát, e-cigarettát csak dohányboltban lehetne venni és ezek töltőfolyadéka is jövedéki termék lenne.

Nyitókép: Rosta Tibor