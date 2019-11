Éktelen haragra gerjedt az Autóklub - ezért

A Magyar Autóklub Alaptörvénybe ütközőnek tartja és Alkotmánybírósági eljárást kezdeményez a gépjármű-felelősségbiztosítási törvény bonus-malus rendeletével szemben - tudta meg az Infostart.

A Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottsága keddi ülésén részletesen tárgyalta a bonus-malus rendelet egyes rendelkezéseit, miután klubtagi panaszokból tudomására jutott, hogy akár 15 éves kármentességet követően is egy egyszeri nem jelentős összegű károkozást követően is akár négyszeresére növekedhet a biztosítási díj. Ha valakinek két autója van, akkor mind a kettőre.

Az ülésen jelen volt az Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosi Hivatal képviselője is.

A Magyar Autóklub szerint a jogállamiság sérelmét jelenti az is, hogy a meghirdetett díjak - még az alkuszok számára is - átláthatatlanok, 40-50 oldalas és "felfoghatatlan" az apróbetűs rész, egyes biztosítóknál egy hónapon belül akár háromszor is változnak, és különösen sérelmes az, hogy a többszörös díjnövekedés abban az esetben is bekövetkezhet, ha az autós a bonus-malus rendelet felhatalmazása alapján az okozott kárt maga megtéríti a törvény adta 45 napos határidőn belül.

Az alkotmánybírósági eljárásra az is alapot szolgáltat, hogy a bonus-malus rendelet törvényi felhatalmazás nélkül, illetve azon túlterjeszkedve ad lehetőséget a biztosítóknak a fentiek szerinti díjhirdetésre - mint az InfoRádió Kovács Kázmértól, a Magyar Autóklub szakbizottsági elnökétől megtudta, balesetmentesség esetén kedvezményekre, -okozás esetén drasztikus emelésre, ami viszont átláthatatlanságot teremt.

Az ülésre a napirend közlésével a Mabiszt is meghívták - hiába.

