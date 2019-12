Eljárás indult a kgfb-díjak miatt, a biztosítók még tanakodnak

A biztosítótársaságok sok esetben teljesen kiüresítik a bonus-malus rendszert szabályozó miniszteri rendeletet a károkozói pótdíjakkal – mondta az InfoRádiónak Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke. A szervezet azért fordult az alapvető jogok biztosához, hogy rajta keresztül beadványa az Alkotmánybíróság elé kerüljön, a testület pedig semmisítse meg a bonus-malus rendelet azon pontját, amely

a károkozói pótdíj meghatározásában a biztosítóknak olyan szabadságot ad, amivel a kedvezményrendszert teljes mértékben felül tudják írni.

„Az úgynevezett károkozói pótdíjakkal összefüggő rendelkezések tulajdonképpen kiüresítik a miniszteri rendeletben foglaltakat – jelezte a szakember. – Hiszen hiába kerül valaki kedvező, vagy kevésbé kedvező besorolásba a rendelet szerint, ha ezt az egyes biztosítók által alkalmazott károkozói pótdíj teljes mértékben, vagy ha nem is teljes mértékben, de túlnyomó részt annullálja, megsemmisíti” – tette hozzá.

Kovács Kázmér példaként említette, hogy előfordul, valaki a bónuszfokozata megtartása érdekében károkozás esetén

saját maga téríti meg a javítási költséget, mégis megemelkedik a kötelező díja.

„Ha az eseményről a biztosító tudomást szerez, márpedig tudomást szerez, hiszen be kell jelenteni a károkozást követően, abban az esetben a például 40 ezer forintos biztosítási díj a következő évben akár a háromszorosára is emelkedhet, annak ellenére, hogy a biztosító nem is fizetett semmit, mert helyette a károkozó maga rendezte a kárt. Ez biztos, hogy nincs így rendben” – emelte ki az ügyvéd.

Az Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke szerint a biztosítók szabályzatai sok esetben átláthatatlanok. „Van olyan biztosító, amelyiknek – szó szerint tessék érteni – nagyítóval lehet olvasni az apró betűs feltételeit 50 oldalon keresztül. Ráadásul ezekben olyan körülményeket is mérlegelés alá von, illetve függővé teszi ettől a biztosítási díjakat, hogy milyen hónapban,

nem milyen évben, hanem milyen hónapban született

az adott személy” – hívta föl a figyelmet.

Az InfoRádió megkereste a Magyar Biztosítók Szövetségét is. A szervezet szóvivője azt mondta, a társaságok még nem alakították ki közös álláspontjukat, de amint ezzel elkészülnek, a MABISZ nyilvánosságra hozza azt.

