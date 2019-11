Mindenszentek, halottak napja - kiadta a rendőrség a figyelmeztetést

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy amíg emlékezünk, a bűnelkövetők eltulajdoníthatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott értéktárgyakat, valamint a nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokból az értékeket.

A zavartalan megemlékezés és a sértetté válás megelőzése érdekében számos tanáccsal szolgálnak a rend őrei: elsőként is, hogy az otthonunkat elhagyva körültekintően zárjuk be az ablakokat, ajtókat, kertes házak esetében pedig a kertkapu bezárásával igyekezzünk megakadályozni a illetéktelenek könnyed bejutását az udvarra. Még akkor is, hogy ha rövid időre tervezzük meglátogatni a temetőt.

Mindenszentek és halottak napja időszakában a temetők könyékén megnövekedett gyalogos- és autóforgalomra, a tömegközélékedésen pedig zsúfoltságra kell készülni. Ilyenkor fordítsunk fokozott figyelmet az értékeinkre, azokat tartsunk a belső zsebekben, míg a táskát testközelben, szem előtt. Ékszert lehetőség szerint ne viseljünk – tanácsolják, ahogyan azt is, hogy a táskát és egyéb értékeket

egyetlen pillanatra se hagyjuk őrizetlenül!

A temetőbe látogatás alkalmával ne vigyünk magunkkal nagyobb összegű készpénzt, jelentős értéket. Az iratokat és a lakáskulcsot soha ne tartsunk egy helyen, ahogyan a bankkártyát a PIN-kódja mellett se. Idős rokonainkat, szomszédjainkat kísérjük el a temetőbe, így egymás biztonságára és értékeinkre is jobban tudunk vigyázni.

Mint írják, hogy ha kerékpárral, vagy autóval érkezünk a temetőbe, akkor lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót vegyük igénybe. A járművet gondosan zárjuk be, és győződjünk meg arról, hogy nem hagyunk az utastérben látható helyen bármilyen értéket. Ha elengedhetetlen, hogy értéket hagyjunk benne, azt még induláskor célszerű a csomagtartóba tenni, hogy ne a helyszínen, a parkolást követően kelljen azt elvégezni.

A rendőrség arra is kitér felhívásában, hogy ebben az időszakban gyakorlatilag az egész ország útra kel. Vannak, akik a közeli temetőket keresik föl, azonban a legtöbben autóba ülve az ország távolabbi részeibe is elutaznak, hogy leróják kegyeletüket elhunyt szeretteik előtt. Fontos, teszik hozzá, hogy ez az időszak emiatt az átlagosnál nagyobb veszélyt jelent a közlekedők számára.

A közúti fogalom az átlagos többszörösére nő, és az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők könnyebben elveszíthetik türelmüket, azonban

a meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalást mindenképpen kerülni kell

– hangsúlyozzák, hiszen a súlyos sérüléssel járó balesetek már alacsony haladási sebesség mellett is megtörténhetnek.

A közlekedők természetesen – elsősorban a temetők környékén és az odavezető utakon – nagyobb rendőri jelenlétre számíthatnak, ami legfőképp a forgalom segítésére irányul, de természetesen a szabálytalan közlekedők ellen fellépnek. Mint írják, a segítő, vigyázó jelenlétet – mint az elmúlt években, úgy idén is – a polgárőrökkel közösen biztosítják.

Arra is fel felhívják a figyelmet, hogy az érintett napokon a rendőrség a közút kezelőivel együttműködve számos ideiglenes parkolóhelyet jelöl ki, esetenként forgalomkorlátozást rendelnek el, ezért kérik, hogy ne megszokásból közlekedjünk, figyeljünk a közúti jelzésekre, és lehetőség szerint, indulás előtt tájékozódjunk a várható forgalmi változásokról. Utazás előtt pedig ellenőrizzük a kocsink műszaki állapotát, és amennyiben még nem tettük meg, szereltessük fel a téli abroncsokat.

Az őszre jellemző ködös és esős időjárás miatt gyakran jelentősen csökkennek a látási viszonyok, az úttestre hulló falevelek miatt az útfelület csúszós, síkos lehet, így nyomatékosan kérik, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjünk, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is figyelembe véve. Amennyiben nem pedig nem rendelkezünk kellő helyismerettel, javasolják, hogy előre készítsünk útvonaltervet.

Végezetül, miután az előttünk álló időszakban, főként a temetők környezetében megnő a gyalogosok száma, így fokozott körültekintést várnak el az autósoktól irányukba, kiváltképp a gyalogos-átkelőhelyek környezetében, hiszen – ahogy fogalmaznak –

ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői.

A rendőrség végezetül megjegyzi, amennyiben bűncselekményt követnek el valaki sérelmére, akkor tárcsázza a 112-es hívószámunkat.

Nyitókép: MTI Fotó: Mészáros János