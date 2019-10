Decemberben hallgathatják meg Czeglédy Csabát

A céghez kapcsolódó bűnszervezet ügyében februárban emeltek vádat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 ember ellen.

A vádirat szerint a 2011-től működő bűnszervezet célja a döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése és más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt.

A Human Operator Zrt. két generál alvállalkozó közbeiktatásával - amelyek nyolc iskolaszövetkezeteket vontak be - munkaerőt közvetített magyarországi cégeknek. A foglalkoztatottak után fizetendő adókat és közterheket a dolgozókat névleg alkalmazó szövetkezetek nem vallották be vagy csak részben, és nem fizették be. A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

Czeglédy Csaba, a DK európai parlamenti képviselőjelöltje volt, ezért mentelmi jog illette meg. A politikus mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság fenntartotta, ezért a bíróság május 9-én megszüntette az ellene indult büntetőeljárást. A főügyészségi fellebbezés után, a Szegedi Ítélőtábla döntése alapján azonban a mentelmi jog megszűnését követően lefolytatható a Czeglédy Csaba elleni eljárás. A vádlottat a bíróság eljárásjogi okok miatt nem tudta meghallgatni az októberi előkészítő üléseken.

A politikust (függetlenként) önkormányzati képviselővé választották Szombathelyen, a Derkovits-lakótelepen, ahol 2014-től is ezt a posztot töltötte be az Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt jelöltjeként, de mandátuma - miután egy évig nem vett részt a közgyűlés munkájában - megszűnt.

A Szegedi Törvényszék május 16-án - egy eljárásjogi okok miatt elkülönítve tárgyalt ügyben - már jogerős ítéletet hozott egy közvetve a Humán Operátor Zrt. alvállalkozójaként működő makói iskolaszövetkezet vezetője ellen. A férfit két év két hónap börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság.

A törvényszéken az ügy előkészítő ülése június 20-án kezdődött el. A bíróság hét, a bűnösségét beismerő vádlottról hozott jogerős ítéletet. A Humán Operátor Zrt. egy munkatársát bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat folytatólagosan elkövetett felhasználásának vétsége miatt három év három hónap börtönbüntetéssel sújtották, a nő feltételes szabadságra nem bocsátható. Az egyik alvállalkozót irányító férfit ugyanezért a bűncselekményért három év börtönre ítélték, őt is kizárva a feltételes szabadság lehetőségéből. Öt egykori iskolaszövetkezeti vezető esetében is ítélet született, ők másfél és három év közötti börtönbüntetést kaptak, egyikük nem bocsátható feltételes szabadságra.

